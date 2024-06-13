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Минпромторг сделает полигоны для тестирования оборудования для производства чипов

Основной объем такой техники ранее импортировался из Европы, Японии и Южной Кореи
Анна Устинова
Кристина Холупова
Санкции отрезали российскую электронную промышленность от импортного оборудования/ Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг определился с тремя направлениями, по которым планируется создание полигонов для тестирования оборудования и материалов для производства электроники. Такие площадки будут созданы для проведения испытаний в областях опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.

О том, что такие полигоны нужны, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак говорил еще в интервью «РИА Новости» в начале ноября 2023 г. В интервью речь шла о возможности переиспользования и реконструкции под эти нужды существующих мощностей заводов в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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