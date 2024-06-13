Минпромторг сделает полигоны для тестирования оборудования для производства чипов

О том, что такие полигоны нужны, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак говорил еще в интервью «РИА Новости» в начале ноября 2023 г. В интервью речь шла о возможности переиспользования и реконструкции под эти нужды существующих мощностей заводов в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.