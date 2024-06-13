Минпромторг сделает полигоны для тестирования оборудования для производства чипов

Минпромторг сделает полигоны для тестирования оборудования для производства чиповОсновной объем такой техники ранее импортировался из Европы, Японии и Южной Кореи
Минпромторг определился с тремя направлениями, по которым планируется создание полигонов для тестирования оборудования и материалов для производства электроники. Такие площадки будут созданы для проведения испытаний в областях опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.
О том, что такие полигоны нужны, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак говорил еще в интервью «РИА Новости» в начале ноября 2023 г. В интервью речь шла о возможности переиспользования и реконструкции под эти нужды существующих мощностей заводов в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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