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«Билайн» отказался от аутсорсингового обслуживания своего домашнего интернета

Компания взяла в штат более 1000 сотрудников своего бывшего партнера по ШПД
Лиана Липанова
Ведомости

«Вымпелком» (бренд «Билайн») нанял больше 1000 сотрудников системного интегратора АО «НВБС», который на аутсорсе занимался сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет (ШПД, или домашний интернет). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Вымпелкома», информацию подтвердил представитель НВБС. «16 мая 2024 г. стороны подписали соглашение о завершении контракта по сервису ШПД, а с 1 июля более 1000 сотрудников НВБС стали частью команды «Билайна», – пояснил представитель оператора.

Он уточняет, что «Билайн» решил развивать собственную экспертизу для ШПД. Таким образом оператор надеется повысить качество услуг и улучшить клиентский опыт, а также «ускорить развитие ШПД и предложить клиентам новые инновационные решения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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