«Билайн» отказался от аутсорсингового обслуживания своего домашнего интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») нанял больше 1000 сотрудников системного интегратора АО «НВБС», который на аутсорсе занимался сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет (ШПД, или домашний интернет). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Вымпелкома», информацию подтвердил представитель НВБС. «16 мая 2024 г. стороны подписали соглашение о завершении контракта по сервису ШПД, а с 1 июля более 1000 сотрудников НВБС стали частью команды «Билайна», – пояснил представитель оператора.