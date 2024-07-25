«Билайн» отказался от аутсорсингового обслуживания своего домашнего интернета

«Билайн» отказался от аутсорсингового обслуживания своего домашнего интернетаКомпания взяла в штат более 1000 сотрудников своего бывшего партнера по ШПД
«Вымпелком» (бренд «Билайн») нанял больше 1000 сотрудников системного интегратора АО «НВБС», который на аутсорсе занимался сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет (ШПД, или домашний интернет). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Вымпелкома», информацию подтвердил представитель НВБС. «16 мая 2024 г. стороны подписали соглашение о завершении контракта по сервису ШПД, а с 1 июля более 1000 сотрудников НВБС стали частью команды «Билайна», – пояснил представитель оператора.
Он уточняет, что «Билайн» решил развивать собственную экспертизу для ШПД. Таким образом оператор надеется повысить качество услуг и улучшить клиентский опыт, а также «ускорить развитие ШПД и предложить клиентам новые инновационные решения».
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