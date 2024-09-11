Крупные компании взялись за строительство собственных дата-центров

Крупные компании взялись за строительство собственных дата-центровВладельцы ЦОДов не могут удовлетворить запросы промышленности, банков и маркетплейсов
Большим корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством центров обработки данных (ЦОД) самостоятельно. На эту тенденцию указал на ежегодном международном форуме ЦОДов аналитической компании iKS-Consulting Дмитрий Желтков, директор коммерческого департамента управления по рынку «IТ-решения» Systeme Electric (вендор инженерных решений).
«С 2012 г. наблюдалась тенденция, когда у нас год от года количество корпоративных ЦОДов, которые строят конечные заказчики, в разных сегментах неуклонно снижалось. Это был совершенно четкий однонаправленный тренд, который не менялся в течение многих лет. А в этом году мы увидели обратную картину: корпоративные заказчики вдруг начинают строить свои центры – большие, средние, а также задумываются о модернизации существующих площадок», – заявил Желтков. Конкретные показатели и компании топ-менеджер не назвал.