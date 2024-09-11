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Крупные компании взялись за строительство собственных дата-центров

Владельцы ЦОДов не могут удовлетворить запросы промышленности, банков и маркетплейсов
Анна Устинова
Крупный бизнес считает, что в собственных дата-центрах проще защитить информацию от кибератак/ Максим Стулов / Ведомости

Большим корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством центров обработки данных (ЦОД) самостоятельно. На эту тенденцию указал на ежегодном международном форуме ЦОДов аналитической компании iKS-Consulting Дмитрий Желтков, директор коммерческого департамента управления по рынку «IТ-решения» Systeme Electric (вендор инженерных решений).

«С 2012 г. наблюдалась тенденция, когда у нас год от года количество корпоративных ЦОДов, которые строят конечные заказчики, в разных сегментах неуклонно снижалось. Это был совершенно четкий однонаправленный тренд, который не менялся в течение многих лет. А в этом году мы увидели обратную картину: корпоративные заказчики вдруг начинают строить свои центры – большие, средние, а также задумываются о модернизации существующих площадок», – заявил Желтков. Конкретные показатели и компании топ-менеджер не назвал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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