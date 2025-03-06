Михаил Сродных: «Импортозамещение по своей природе требует оптимизировать, не только создавать»

С 2022 г. российский IТ-рынок превратился из посреднического, занимающегося в основном интеграцией и поддержкой иностранных продуктов, в самостоятельный центр разработки. Необходимость импортозамещения иностранных программных продуктов привела к тому, что выручка и прибыль российских IТ-разработчиков за три года кратно выросли, а одной из главных проблем стала нехватка персонала для создания нового софта. О том, почему при расширении рынка и заметном росте выручки у IТ-компании может падать маржинальность, о покупке новых бизнесов и выходе в сегмент кибербезопасности, а также о том, можно ли импортозаместить весь иностранный софт, «Ведомостям» рассказал генеральный директор екатеринбургской группы компаний «СКБ Контур» Михаил Сродных.