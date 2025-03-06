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Михаил Сродных: «Импортозамещение по своей природе требует оптимизировать, не только создавать»

Гендиректор «СКБ Контур» о перспективах отрасли, инвестициях в кадры и в бизнес
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных
Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных / Владимир Смирнов / ТАСС

С 2022 г. российский IТ-рынок превратился из посреднического, занимающегося в основном интеграцией и поддержкой иностранных продуктов, в самостоятельный центр разработки. Необходимость импортозамещения иностранных программных продуктов привела к тому, что выручка и прибыль российских IТ-разработчиков за три года кратно выросли, а одной из главных проблем стала нехватка персонала для создания нового софта. О том, почему при расширении рынка и заметном росте выручки у IТ-компании может падать маржинальность, о покупке новых бизнесов и выходе в сегмент кибербезопасности, а также о том, можно ли импортозаместить весь иностранный софт, «Ведомостям» рассказал генеральный директор екатеринбургской группы компаний «СКБ Контур» Михаил Сродных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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