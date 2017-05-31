Дуров объяснил, почему недоступен web-Telegram

Telegram объяснил, что его web-версия была недоступна по вине хостинг-провайдера GoDaddy. Telegram использует их DNS-серверы. Как говорится в официальном twitter-аккаунте компании, проблема не решена уже больше часа, Telegram не рекомендует работать с GoDaddy.

В комментариях к этому сообщению основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что компания не хочет использовать собственный сервис DNS, так как в этом случае может стать легкой мишенью DDoS-атак, которые, по его словам, происходят довольно часто.

Дуров обещает, что Telegram перейдет на DNS от Google. Сам GoDaddy у себя на сайте называет себя крупнейшим в мире регистратором доменных имен.