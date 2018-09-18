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СМИ сообщили о планах Amazon выпустить микроволновку с умным помощником

Amazon планирует выпустить восемь новых устройств, работающих с голосовым помощником Alexa, в том числе микроволновую печь, сабвуфер, усилитель и некий гаджет для автомобиля. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Часть устройств сможет подключаться к голосовому помощнику, в другие он будет встроен сразу. Компания Джеффа Безоса может представить новые устройства в конце сентября. Об этом говорится во внутреннем документе Amazon, описывающем планы технологического гиганта. Amazon комментировать эту информацию отказалась.

Новые устройства отражают стремление Amazon расширить использование умного помощника и сосредоточиться на тех местах, где люди проводят большую часть своего времени, т. е. дома и в автомобиле. Появление таких продуктов станет первым шагом Amazon на рынке бытовой техники. Конкуренцию компании Безоса составят Sonos и GE, пишет CNBC. Первая уже имеет усилитель и сабвуфер, работающие с Alexa. GE выпустила умную микроволновку, которой также можно управлять с помощью голосового помощника Amazon.

Компания много экспериментирует с созданием домашних устройств. В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писал, что инженеры Amazon работают над созданием роботов для дома. Сверхсекретным проектом под кодовым именем Vesta (в честь богини, покровительницы семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме) руководит Грегг Зер, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейле, штат Калифорния. Исследовательский центр занимается также разработкой умной колонки Amazon Echo, телевизионной приставки Fire TV, планшетов Fire и Fire Phone.

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