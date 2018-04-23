Bloomberg узнал о секретной работе Amazon над домашним роботом

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Инженеры Amazon работают над созданием роботов для дома, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхсекретным проектом под кодовым именем Vesta (в честь богини, покровительницы семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме) руководит Грегг Зер, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейле, штат Калифорния, рассказали собеседники агентства.
«Дочка» Amazon Lab126 разрабатывала программную платформу для Kindle. Исследовательский центр работает и над другими проектами технологического гиганта: над умной колонкой Amazon Echo, телевизионной приставкой Fire TV, планшетами Fire и Fire Phone. По данным агентства, компания рассчитывает начать тестирование этих устройств уже в 2018 г.
Проект Vesta существует уже несколько лет, однако в этом году Amazon начала активно расширять его команду, пишет Bloomberg. На сайте Lab126 опубликованы десятки вакансий - компания ищет преимущественно инженеров-робототехников. По словам источников, знакомых с планами компании, Amazon рассчитывает начать тестирование этих роботов в домах своих сотрудников к концу года. Испытания в домах клиентов запланированы, предварительно, на 2019 г.
Какие задачи возьмут на себя домашние роботы, пока неясно. Опрошенные агентством источники полагают, что робот Vesta мог бы стать своего рода мобильным голосовым помощником Alexa, сопровождающим клиентов в тех частях дома, где у них нет колонок Echo. Прототипы роботов получат камеры и системы компьютерного зрения, которые позволят им автономно перемещаться по дому. Как указывает Bloomberg, работой в этой области руководит бывший исполнительный директор Apple Макс Пэли.
Bloomberg отмечает, что Vesta будет отличаться от роботов, разработанных Amazon Robotics (прежнее название Kiva Systems), за которую Amazon в 2012 г. заплатила $775 млн. Дочерняя компания Amazon с офисами в Массачусетсе и Германии трудится над созданием мобильных робототехнических систем, способных перемещать товары на складах Amazon.
Журналисты возлагают большие надежды на новое увлечение основателя Amazon Джеффа Безоса. Агентство напоминает, что 10 лет назад Amazon впервые представила Kindle, сумев привить пользователям любовь к чтению на цифровых устройствах. Четыре года назад компания Безоса представила умную колонку Amazon Echo с помощником Alexa, заставив миллионы людей говорить с компьютером.
Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла
Paul Christian Gordon / Zuma / ТАСС
Amazon открыл в Сиэтле необычное офисное здание, на проектирование и строительство которого ушло семь лет. Сотрудники компании будут работать здесь в окружении небольшого тропического леса. Офисный комплекс состоит из трех сферических строений и называется Spheres («Сферы»)
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Amazon
Самая большая сфера - 90 футов (27,4 метра) в высоту и 130 футов (39,6 метра) в ширину. Под тремя стеклянными куполами высажены около 40 000 растений из 30 стран
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Amazon
Внутри сфер поддерживается необходимый растениям микроклимат: температура воздуха - около 22 градусов, относительная влажность - 60%
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Elaine Thompson / AP
Здание может вместить до 800 человек. Сотрудники Amazon могут сделать перерыв и отдохнуть в окружении растений или обсудить рабочие вопросы в специальных конференц-залах, которые называются гнездами
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Amazon
Внутри строения работает WiFi. Amazon собирается выдать работающим в «Сферах» специальные идентификационные значки, благодаря которым компания будет отслеживать перемещение сотрудников и знать, кто часто отлынивает от работы
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Amazon
Три года назад ландашфтные дизайнеры Amazon показали основателю компании Джеффу Безосу проект строительства сфер. Дизайнеры планировали протянуть 10-метровый висячий мост и посадить рядом дерево, которое спустя годы должно было раскинуть свои ветви над мостом. Однако Безос не захотел ждать, пока дерево вырастет. Он попросил садовника Рона Гальярдо найти решение проблемы
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Amazon
«Передо мной был поставлен вопрос, сможем ли мы уложить пять лет в один день. С тех пор это стало нашим девизом», - заявил Гальярдо агентству Bloomberg. Дизайнеры проекта нашли в Южной Калифорнии дерево семейства Ficus rubiginosa, посаженное в 1969 г. Его высота - 55 футов (16,8 метра). Привезти и посадить его оказалось самой сложной задачей при строительстве сфер. Дерево назвали Руби
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Amazon
«Мы поняли, что нам сначала придется построить сферу, наклонить ее назад, разместить дерево [Руби], а затем вернуть ее на место», – рассказал архитектор Дэвид Садински
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Amazon
Влажность воздуха в обычном офисе в среднем всего 30%, в сфере - 60%. Пока организм привыкает к тропическому климату, на лбу выступает пот, а стекла очков запотевают, описывает Bloomberg
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Amazon
Помимо влажной среды в сферах установлены системы вентиляции, которые создают естественный бриз
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Amazon
В новом офисном здании созданы рабочие места для сотен сотрудников
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Amazon
В сферах есть пятиэтажная «живая стена», состоящая из зеленых каскадов
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Amazon
Необычное офисное здание будет привлекать новые кадры, считает руководитель департамента недвижимости компании Джон Шоттлер. По его мнению, с собеседований в сферах соискатели будут уходить убежденными в том, что Amazon смотрит в будущее
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Amazon
«С тех пор как мы начали строительство, люди останавливались на углу и делали фотографии», - рассказал Шоттлер
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Лоукостер «Победа» запросил у Росавиации допуски к регулярным рейсам в Лондон. Об этом говорится документах, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.
Авиакомпания хочет летать в столицу Великобритании из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю. Сейчас из Петербурга в Лондон летает «Россия» семь раз в неделю, а регулярных рейсов из Калининграда нет, уточняется в документах.
«Победа», как и «Россия», принадлежат группе компаний «Аэрофлот». «Победа» летает с декабря 2014 г. Авиакомпания выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.
Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту
onemileatatime.img.boardingarea.com
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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Вокруг Москвы создается мощная система прогнозирования погодных явлений, сообщил в интервью «Российской газете» мэр столицы Сергей Собянин.
Для противодействия катаклизмам необходимо обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз для оповещения горожан, а также усилить работу служб спасения и ликвидации последствий стихий, отметил Собянин. «В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», – сказал Собянин.
Мэр также высказался за совершенствование системы оповещения горожан. «Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», – отметил он.
По словам Собянина, в минувшие выходные во время урагана московские службы руководствовались новыми требованиями работы по оповещению населения. «Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать», – заключил он.
Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей. Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, в общей сложности в столице от урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. В Подмосковье пострадали восемь человек, один мужчина в Мытищах погиб.
Весенний шторм в Москве
Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве 21 апреля объявлен «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за усиления ветра
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Суд Лондона постановил экстрадировать в Хорватию основателя хорватского ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича для предъявления ему обвинений в мошенничестве на сумму 110 млн евро (около $134,5 млн), передает Reuters.
«Я выдаю ордер на экстрадицию Ивицы Тодорича в Хорватию», – заявила на заседании судья Эмма Арбутнот. Тодорич в течение семи дней может подать апелляцию на решение суда.
Полиция Хорватии объявила Тодорича в международный розыск в октябре 2017 г. В ноябре того же года его задержали в Лондоне. Тодорич - один из 15 подозреваемых по делу о мошенничестве с деньгами Agrokor. На родине ему заочно вынесена мера пресечения в виде ареста.
Agrokor испытывает финансовые трудности с 2014 г. На тот момент ритейлер задолжал Сбербанку и ВТБ около 1,1 млрд евро и 300 млн евро соответственно. В октябрьском докладе от 2017 г. внешнего управляющего говорилось, что общий долг Agrokor еще не определен. Однако ритейлер должен кредиторам и контрагентам как минимум 5,2 млрд евро, четверть от этой суммы приходится на российские банки.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 апреля заявил, что кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера. Он обещал, что в ближайшие три месяца стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Сейчас крупнейший кредитор компании - Сбербанк. Долг перед ним оценивается в $1,4 млрд.
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Второй на территории России завод американского авиастроительного концерна Boeing и российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» может открыться осенью 2018 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор российской компании Михаил Воеводин.
«Надеемся, что это произойдет осенью», – сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод – по производству и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.
В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.
Среди используемого Boeing титана 35% российского происхождения, также американским контрагентом корпорации является производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. В Европе российский титан обеспечивает 65% потребностей французской Airbus, поставляется в том числе британской Rolls-Royce и французской Snecma (производители авиадвигателей).
Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков
Sunrise Yachts
Дочерняя структура принадлежащего Михаилу Шелкову офшора кипрского Valedell – Golden marine international (Британские Виргинские острова) владеет 45-метровой яхтой DYNASTY (ранее носила названия Africa и Sunrise). Яхта была построена в 2009 г. турецкой SUNRISE YACHTING YATCILIK. Сейчас стоит в Пальма-де-Майорке
1/5
Е. Разумный / Ведомости
Проект по строительству жилого дома в Кривоарбатском переулке, 4, структура Шелкова приобрела в 2011 г. у «Интеко» Елены Батуриной. Построенный там роскошный особняк в стиле классицизма выставлен на продажу за 4,19 млрд руб. как жилая резиденция для одной семьи. Это самая дорогая квартира в Москве
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Константин Веремейчик / ТАСС
В 2012 г. структура Шелкова получила контроль над 16% акций компании «Пурпетрубопроводстрой» (ПТПС), одном из крупнейших строителей Ямало-Ненецкого округа. Среди других совладельцев компании был «Проминвест» «Ростеха». Она выполняла заказы для «Транснефти» – например, участвовала в строительстве самой северной нефтяной магистрали России Заполярье – Пурпе – Самотлор
3/5
Pavel Adzhigildaev
На дочку Valedel – компанию Orex aviation AVV, зарегистрированную на Арубе, в 2013 г. были зарегистрированы три бизнес-джета – Boeing 737-700 и два Embraer ERJ-135. Сейчас у компании остались только два Embraer. Шелков вместе с бенефициарами аэропорта «Внуково» хотел развивать проект в области бизнес-авиации, но помешал кризис
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Д. Абрамов / Ведомости
Структуры Шелкова когда-то владели 24%-ной долей в одном из крупнейших российских фармдистрибуторов «Ирвин 2», а сейчас контролируют работающую в Калужском фармкластере компанию «Бион». Она крупнейший производитель лекарственных субстанций из отечественного сырья с долей в 25% от общего объема их производства
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Россия компенсирует Анголе потерю спутника связи Angosat-1, выведенного на орбиту российской ракетой в конце прошлого года, предоставлением частот на своих спутниках связи, сообщило ФГУП «Космическая связь». «Мы подтверждаем, что по большей части это ресурс государственного предприятия «Космическая связь», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы госпредприятия.
Взамен потерянного Ангола закажет в России еще один усовершенствованный спутник связи Angosat-2. «Ангола может начать строить [сети связи] уже завтра без дополнительных расходов... [новый спутник] получит большую емкость и будет совершеннее предшественника», – заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. По его словам, ангольская сторона получит частоты 216 МГц в C и 216 МГц в Кu-диапазонах.
Информационное агентство Angop со ссылкой на да Роша сообщило в понедельник, что спутник связи Angosat-1 признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным. До сих пор РКК «Энергия», изготовившая спутник, не признавала его окончательно потерянным.
Первый телекоммуникационный спутник Анголы Angosat-1 был запущен 26 декабря прошлого года с Байконура ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 г., пока аппарат не ушел из зоны радиовидимости с территории России. Возможные причины аварии не назывались.
Angosat – совместное предприятие Анголы и России, созданное в 2009 г. Оно уже построило центр спутниковой связи близ столицы Анголы Луанды.
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Котировки UC Rusal на Московской бирже в 15.02 мск подскочили на 15% после заявления OFAC (структура американского минфина, отвечающая за применение санкций) о том, что США могут снять санкционные ограничения с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Объем торгов превысил 110 млн руб.
OFAC также выдал лицензию, согласно которой операции американских резидентов с UC Rusal и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было назначено 5 июня.
Алюминий на новостях о заявлении подешевел на 5%.
«UC Rusal почувствовала воздействие санкций США из-за ее связей с Олегом Дерипаской, однако правительство США не собиралось вредить людям, работающим на UC Rusal и связанные с ней структуры», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг), отец присутствовал при родах, уточняет Кенсингтонский дворец: «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо». Мальчик родился в 11:01 по Лондонскому времени (-2 часа по мск).
Королева Елизавета II, ее супруг – герцог Эдинбургский, принц Чарльз, его супруга, принц Гарри и члены обеих семей уже знают о рождении ребенка и в восторге от этой новости, пишет Кенсингтонский дворец.
Кенсингтонский дворец
Больница Святой Марии в Лондоне, где родился ребенок
Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. Имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров, сообщает BBC. Недавно на футбольном матче Уильям пошутил, что хотел бы назвать третьего ребенка в честь полузащитника Джека Грейлиша, писало издание Mirror. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – сказал Уильям.
Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок станет пятым в очереди на британский престол.
У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын, сообщил Кенсингтонский дворец. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», – уточнили во дворце. На фото: городской глашатай Тони Эпплтон объявляет о рождении принца
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REUTERS/Hannah McKay
Поклонники королевской семьи отмечают рождение сына Уильяма и Кейт у больницы Святой Марии в Лондоне
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Jonathan Brady / PA Images / ТАСС
Клиенты и сотрудники паба «Герцогиня Кембриджская» (Duchess of Cambridge) в Виндзоре отмечают рождение королевского наследника
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Chris Jackson/Pool via AP
Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. По данным BBC, имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров
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AP Photo/Frank Augstein
Дата рождения ребенка и его пол стали предметом ставок в букмекерских конторах. На фото: самолет развернул в воздухе баннер со ставками на пол ребенка
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REUTERS/Peter Summers
Представитель букмекерской конторы William Hill принимает ставки на имя ребенка Уильяма и Кейт
6/8
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
7/8
Christian Charisius/Pool Photo via AP
Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок стал пятым в очереди на британский престол
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Итальянская Ferrari начала испытания электрического суперкара, рассказал Bloomberg гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджио Маркионне. Речь пока идет не о чистом электромобиле, а о гибриде, уточняет агентство. В интернете уже появилось видео бесшумного разгона с места на электротяге автомобиля, внешне напоминающего среднемоторный Ferrari 488, на тестовом треке компании в Фьорано.
Компания не намерена выпускать «чистый» электромобиль по меньшей мере до 2022 г., однако ее перспективная линейка «покажет всю мощь электрификации», сказал Маркионне. Уже в 2019 г. в продаже появится одна гибридная модель, и постепенно гибридная опция распространится на весь модельный ряд. Гибридный силовой агрегат будет единственным выбором для будущего «самого быстрого кроссовера на рынке» Fuv, который должен выйти в 2020 г. Эксперты отрасли ожидают, что Ferrari сможет поднять продажи до 15 000 автомобилей в год с нынешних 9000.
В начале этого года Маркионне пообещал, что Ferrari будет первой по электромобилям в сегменте суперкаров. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство», - заявил он тогда. Переход на электромобили планируют и конкуренты: к 2019 г. Porsche готовит электрокупе Mission E, а Aston Martin - электроверсию Rapide. Bentley еще в марте представила гибридную версию кроссовера Bentayga, а к 2025 г. обещает электроверсии для всех моделей своей линейки.
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Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев стал акционером компании с долей 0,00013%. Об этом говорится в сообщении компании.
В нем же уточняется, что Шевелев приобрел 1050 акций «Северстали»: 980 штук по цене 927 руб. за одну акцию и 70 штук по 926,9 руб. за каждую. Таким образом, он потратил 973 343 руб. Сделка прошла 18 апреля, уточняет «Северсталь».
Шевелев работает на владельца «Северстали» Алексея Мордашова с короткими перерывами около 20 лет – с 1997 г. Сначала он пришел работать на Череповецкий сталепрокатный завод (сейчас – «Северсталь-метиз») слесарем-ремонтником, тогда ему было 23 года. Через семь лет он стал исполнительным директором предприятия. «Северсталь» Шевелев возглавил в декабре 2016 г. Ранее акций компании у него не было, отмечает «Интерфакс».