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Дочь Аркадия Гайдара подала в суд на издательство из-за «Чука и Гека»

Приемная дочь писателя Аркадия Гайдара Евгения Гайдар-Голикова подала в суд на издательство «Стрекоза» о защите авторских прав. Пять исков зарегистрировал Останкинский районный суд, следует из картотеки дел. Первым на это внимание обратил «Московский комсомолец».

Беседа по делу назначена на 17 января 2019 г., упоминается в материалах суда. В них не указана сумма исковых требований. Гайдар-Голикова попросила суд взыскать 9 млн руб., рассказала «Московскому комсомольцу» пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

Издательство «Стрекоза» выпустило в тираж без разрешения Гайдар-Голиковой популярные произведения Гайдара: «Пусть светит», «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Сказка о Мальчише-Кибальчише» и другие, пишет «Московский комсомолец». По мнению истицы, это нарушает авторские права.

Аркадий Гайдар – детский писатель. Многие его произведения вошли в школьную программу. Он умер в 1941 г. Его внук – Егор Гайдар – реформатор постсоветской России. Он был депутатом Госдумы, министром экономики, министром финансов, первым вице-премьером и др.