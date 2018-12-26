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Управляющий директор Rothschild в СНГ написал детскую книгу

Управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти написал детскую книгу «Артуро и единорог». Об этом сообщает Reuters.

Книгу выпустило издательство Aegitas на средства Сальветти. Ее можно прочитать на трех языках: итальянском, английском и русском. Книга доступна в сервисе Google.Books, ее также можно приобрести на Amazon и в других интернет-магазинах. Все доходы от продажи поступят в благотворительные фонды «Подари Жизнь» и «Таблеточки».

«Я не думал создавать книгу – это была просьба моих детей. Каждую ночь, когда я с ними, они хотят, чтобы я рассказывал историю. Они не хотят, чтобы я читал историю», – говорит Сальветти.

У Сальветти трое детей: два мальчика в возрасте 12 и 10 лет и девочка восьми лет. По словам банкира, он не думал о том, чтобы написать книгу, а это была просьба детей. Они не любят, когда он им читает, а просят именно рассказывать истории: «Однажды они сказали мне: нам очень нравятся твои истории. Почему ты не пишешь?» – говорил Сальветти.

«Артуро и единорог» – это история про итальянца Артуро. Его обманули и он оказался в тюрьме, но благодаря искусству ему удалось наладить свою жизнь, следует из описания книги. Иллюстрации к ней также рисовал сам Сальветти.