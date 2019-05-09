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В Казахстане ограничили доступ к Facebook, Instagram и YouTube

Социальные сети Facebook и Instagram, а также видеохостинг YouTube оказались 9 мая недоступны в Казахстане. По данным технического мониторинга, проведенного неправительственной организацией NetBlocks, доступ к этим ресурсам блокируют интернет-провайдеры. Сеть микроблогов Twitter и мессенджер WhatsApp остаются общедоступными, а мессенджер Telegram обходит блокировку, отмечается в сообщении.

Кроме того, с утра четверга на территории Казахстана недоступны сайты ряда новостных СМИ, отмечает «Интерфакс». Информацию о проблемах с доступом к некоторым социальным сетям и сайтам подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов, находящихся в Нур-Султане и Алма-Ате.

Информация о сбоях в работе Instagram и YouTube подтверждается также данными сайта Downdetector. На карте сбоев видно, что жалобы на проблемы с доступом к этим соцсетям поступают со всей территории Казахстана. Жалоб на работу Facebook и Telegram значительно меньше.

В последние месяцы в Казахстане периодически возникали проблемы в работе социальных сетей, связанные с тем, что власти пытались ограничить доступ к прямому эфиру изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям. Однако пользователи в Twitter отмечают, что раньше соцсети блокировались с девяти часов вечера по местному времени до полуночи, а не днем, как 9 мая.