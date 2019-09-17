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Председателем совета директоров Rambler Group стал Лев Хасис

Председателем совета директоров Rambler Group стал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель холдинга по итогам первого собрания совета директоров, прошедшего после того, как Сбербанк купил в интернет-компании 46,5%.

По его словам, председатель будет ротироваться на ежегодной основе. Через год должность займет совладелец холдинга Александр Мамут. Гендиректором Rambler Group остался Рафаэль Абрамян.

Совет директоров также принял решение по стратегии развития холдинга и интеграции его продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка, сообщается в пресс-релизе. Эта стратегия должна быть разработана и утверждена в IV квартале 2019 г.

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group в августе. 46,5% остались у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус».

Сумма сделки не раскрывалась. РБК, ссылаясь на источники, писал, что кредитная организация инвестирует в холдинг 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтвердили «Ведомостям» эту информацию. В рамках сделки Rambler Group полностью погасила перед банком «Траст» свой долг, который составлял 3,3 млрд руб. Интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.