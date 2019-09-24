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Солонин опроверг возможную продажу контрольного пакета акций Qiwi

Гендиректор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин опроверг планы по продаже контрольного пакета акций компании. «Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы», – передал слова бизнесмена представитель компании.

Так Солонин прокомментировал вышедшую в газете «Коммерсантъ» публикацию о том, что сооснователи Qiwi Солонин и Борис Ким хотят продать часть проектов группы, например бизнес по выпуску карт рассрочки «Совесть» и Рокетбанк. По информации источников, также рассматривались варианты продажи других активов.

Солонин планирует продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет. «Что касается информации о поиске инвесторов для "Рокета", то мы объявили об этом в рамках квартального раскрытия результатов в августе, это ни для кого не секрет», – пояснил он. «Что касается "Совести", то мы продолжаем инвестировать в проект и рассматриваем различные варианты его дальнейшего развития», – добавил Солонин.

Qiwi – это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ. Крупнейший акционер Qiwi – Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» – 11,4% голосов, Киму – 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co – 5%.