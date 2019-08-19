Qiwi готова продать Рокетбанк

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Рокетбанк – это цифровой банк для самозанятых и фрилансеров поколений Y и Z Михаил Почуев / ТАСС

Инвестиции в цифровые банки пока не окупаются. Убыток Qiwi от Рокетбанка за первое полугодие составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора, а то и продать банк

Qiwi готова полностью или частично продать Рокетбанк, сообщила компания: такое решение принял ее совет директоров. Оно объясняется тем, что бизнес банка и Qiwi сложно совместить. Есть ли претенденты на банк и какой может быть стоимость сделки, представитель Qiwi не комментирует: поиск инвесторов только начат.