Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Рокетбанк принес Qiwi цифровые убытки
Qiwi готова продать Рокетбанк
Убыток Qiwi от цифрового банка за первое полугодие составил 1 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Рокетбанк – это цифровой банк для самозанятых и фрилансеров поколений Y и Z
Михаил Почуев / ТАСС
Инвестиции в цифровые банки пока не окупаются. Убыток Qiwi от Рокетбанка за первое полугодие составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора, а то и продать банк
Qiwi готова полностью или частично продать Рокетбанк, сообщила компания: такое решение принял ее совет директоров. Оно объясняется тем, что бизнес банка и Qiwi сложно совместить. Есть ли претенденты на банк и какой может быть стоимость сделки, представитель Qiwi не комментирует: поиск инвесторов только начат.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}