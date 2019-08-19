Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Рокетбанк принес Qiwi цифровые убытки

Qiwi готова продать Рокетбанк

Убыток Qiwi от цифрового банка за первое полугодие составил 1 млрд рублей

Инвестиции в цифровые банки пока не окупаются. Убыток Qiwi от Рокетбанка за первое полугодие составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора, а то и продать банк

Qiwi готова полностью или частично продать Рокетбанк, сообщила компания: такое решение принял ее совет директоров. Оно объясняется тем, что бизнес банка и Qiwi сложно совместить. Есть ли претенденты на банк и какой может быть стоимость сделки, представитель Qiwi не комментирует: поиск инвесторов только начат.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике