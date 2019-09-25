Онлайн-кинотеатр Rambler Group покажет концерты классической музыки

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Два мандата в Хабаровском заксобрании обошлись единороссам в 80 млн рублей

Хабаровское региональное отделение «Единой России» отчиталось о расходовании средств на выборы в заксобрание региона. На кампанию партия потратила 80 млн руб., следует из отчета. Самые большие расходы – на оплату печатных и иных агитационных материалов (19,5 млн руб.) и непосредственно связанные с проведением кампании (57,7 млн руб.), говорится в отчете.

С 2018 г. краем руководит представитель ЛДПР, бывший депутат Госдумы Сергей Фургал. Итоги выборов в заксобрание 8 сентября 2019 г. оказались провальными для единороссов: партии досталось два мандата из 36. Эти депутаты прошли по партийным спискам, всего в общекраевом списке было 53 кандидата-единоросса. Данные о расходах ЛДПР, которая провела сразу восемь депутатов по списку и выиграла все одномандатные округа, избирком пока не публиковал.

Стандартная цена кампании – 5–7 млн руб., расходы могут увеличиваться при возрастании накала борьбы, сказал «Ведомостям» партийный технолог. Близкий к администрации региона собеседник «Ведомостей» утверждает, что суммарно расходы «Единой России» в регионе на кампанию составили более 200 млн руб.: включая расходы на местные выборы и довыборы депутата Госдумы, где кандидат-единоросс Вика Цыганова также проиграла.

В руководстве «Единой России» информацию о сводных расходах на выборы в крае не комментируют.

В одномандатных округах кандидаты в основном сами занимались своим финансированием, говорит собеседник «Ведомостей». «Изначально многие на выборах в заксобрание планировали выиграть на договоренностях с губернатором, надеясь, что он окажет поддержку согласованным им ранее кандидатам. Но у губернатора изначально был свой план, который заключался в монополизации власти ЛДПР, – сказали в руководстве «Единой России». – В регионе уникальная общественно-политическая ситуация и уникальное отношение к власти, которого нет нигде. Фургал – губернатор, но в качестве власти не воспринимается». Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» считает, что ситуация изначально была сложной для партии: «Нынешние выборы у Фургала начались не с момента выдвижения против единоросса Шпорта в 2018 г., а на следующий день после того, как народ «уволил» Шпорта. По сути Фургал начал с чистого листа, с нуля. И любое действие, которое отличает его от прошлой власти, вызывает восторг. Он выехал в район – молодец, обнялся с бабушкой – молодец. И он играет в политику, продолжает быть депутатом. А власть, которую в регионе не любят, – это ГАИ, это приставы, это федералы, бизнес. И партия это все вмещала в себя и олицетворяла».

В таких условиях что-то сделать невозможно, утверждают в «Единой России», но у партии нет практики отказа от участия в выборах, она проведет планомерную перезагрузку после единого дня голосования.