Лицензиат BlackBerry прекращает выпуск телефонов
Компания TCL, выпускающая мобильные телефоны под брендом BlackBerry, сообщила в Twitter, что с 31 августа прекратит продажу телефонов этой торговой марки. Это связано с истечением срока лицензии от компании BlackBerry Limited, дававшей TCL право разрабатывать собственные модели BlackBerry.
Пейджеры BlackBerry, представленные в 1999 г., были одними из первых мобильных устройств, позволявших работать с электронной почтой на ходу. В 2000-х гг. и вплоть до 2011 г. пейджеры и телефоны BlackBerry завоевывали долю рынка среди деловых пользователей. Характерными признаками телефонов BlackBerry были миниатюрная QWERTY-клавиатура и поддержка push e-mail – моментального получения электронной почты на телефон. В 2016 г., после неудачных попыток представить альтернативу операционным системам iOS и Android, BlackBerry Limited прекратила собственное производство телефонов и перешла на рынок защищенного ПО.
TCL по лицензии BlackBerry выпускала телефоны, работающие на системе Android. В портфолио TCL – телефоны серий KEYone и KEY2, оснащенные такой же QWERTY-клавиатурой, как и у оригинальных телефонов BlackBerry. Компания продолжает выпуск телефонов под другими брендами, ключевыми для рынка мобильных телефонов 1990-х и 2000-х гг., – Alcatel и Palm.