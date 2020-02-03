Лицензиат BlackBerry прекращает выпуск телефонов

Пейджеры BlackBerry, представленные в 1999 г., были одними из первых мобильных устройств, позволявших работать с электронной почтой на ходу. В 2000-х гг. и вплоть до 2011 г. пейджеры и телефоны BlackBerry завоевывали долю рынка среди деловых пользователей. Характерными признаками телефонов BlackBerry были миниатюрная QWERTY-клавиатура и поддержка push e-mail – моментального получения электронной почты на телефон. В 2016 г., после неудачных попыток представить альтернативу операционным системам iOS и Android, BlackBerry Limited прекратила собственное производство телефонов и перешла на рынок защищенного ПО.