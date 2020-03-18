Ozon отказался от сторонних постоматов
Онлайн-ритейлер Ozon отказался от доставки заказов в постоматы сторонних компании, в том числе PickPoint и «Халву». Компании считают, что собственных терминалов и пунктов выдачи заказов будет достаточно в условиях возросшего спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию и ее партнеров.
По словам собеседника издания на рынке онлайн-торговли, Ozon отказывается от работы с почтовыми терминалами PickPoint, «Халва» (в равных долях принадлежит Совкомбанку и Х5 Retail Group) и TelePort. Компании-партнеры подтвердили получение уведомления об отказе от онлайн-ритейлера. По словам директора по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Марии Заикиной, выдача заказов в партнерских постоматах, расположенных рядом с точками выдачи самой компании, размывала представление о бренде и усложняла навигацию для клиентов.
Собеседница газеты отметила, что Ozon использует собственные алгоритмы управления загрузкой с комфортными для клиента временными интервалами получения посылок. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постоматов и пунктов выдачи увеличилась в 2019 г. втрое — до 16 651 точки. Партнерская сеть PickPoint и «Халвы» насчитывает около 6,5 тыс. постоматов, TelePort — около 450. В сети выдачи Ozon, по данным самой компании, — более 8 тыс. постоматов.
В 2019 г. оборот от продаж онлайн-ритейлера увеличился на 93% и составил 80,7 млрд.руб. с НДС, говорится в отчетности компании. Число доставленных заказов выросло в 2,1 раза до 32,3 млн. Всего в отчетном периоде было доставлено около 144 млн товаров. Более 70% ассортимента Ozon формируют селлеры маркетплейса – на конец 2019 г. около 6500 компаний активно продавали свои товары на площадке онлайн-ритейлера.