Ozon отказался от сторонних постоматов

По словам собеседника издания на рынке онлайн-торговли, Ozon отказывается от работы с почтовыми терминалами PickPoint, «Халва» (в равных долях принадлежит Совкомбанку и Х5 Retail Group) и TelePort. Компании-партнеры подтвердили получение уведомления об отказе от онлайн-ритейлера. По словам директора по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Марии Заикиной, выдача заказов в партнерских постоматах, расположенных рядом с точками выдачи самой компании, размывала представление о бренде и усложняла навигацию для клиентов.