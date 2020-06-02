«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения — Hyundai Sonata. Он создан совместно с «дочкой» южнокорейского концерна Hyundai Motors — компанией Hyundai Mobis.
В 2020 г. «Яндекс» рассчитывает вывести на дороги общего пользования в России и США 100 таких машин, часть флота будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе. Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте.
Первое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» показал в начале 2017 г. К четвертому — инженеры «Яндекса» усовершенствовали сенсоры — камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем. Лидары на передних крыльях могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.
«Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать платформу для беспилотников в марте 2019 г. В будущем автопроизводители смогут использовать ее для создания таких автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.