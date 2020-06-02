«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

Первое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» показал в начале 2017 г. К четвертому — инженеры «Яндекса» усовершенствовали сенсоры — камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем. Лидары на передних крыльях могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.