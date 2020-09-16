Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Microsoft объявила 6 августа, что не будет размещать в App Store свои стриминговые игровые платформы. Такая же позиция у Google, Facebook и Nvidia. А 11 сентября стало известно, что Apple-таки внесла изменения в правила размещения приложений в своем магазине. Во-первых, теперь разработчикам стриминговых игр разрешено размещать каталоги игр внутри приложений. Однако при этом каждая из игр все равно должна быть отдельным приложением и использовать платежную систему iTunes. Во-вторых, приложения для виртуальных занятий в формате «один учитель – один ученик» могут использовать стороннюю платежную систему. Однако если учеников больше одного, все равно должна использоваться встроенная платежная система App Store. Третьим послаблением правил стало разрешение использовать стороннюю платежную систему приложениям, работающим в сфере b2b. Однако если продажа производится физическим лицам, приложения все равно должны использовать платежную систему iTunes.