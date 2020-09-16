Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки
Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании. В компании призвали антимонопольные органы «принять срочные меры» для ограничения «антиконкурентного поведения Apple».
«И снова Apple использует свое доминирующее положение и несправедливые методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей права выбора, отдавая предпочтение своим собственным услугам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу коллективную свободу слушать, учиться, творить и общаться», – говорится в заявлении компании.
15 сентября Apple на ежегодной презентации представила единую подписку Apple One, которая включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud.
В середине августа 2020 г. американская Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала на Apple в суд, назвав компанию в своем иске «монополистом на рынке распространения приложений для iPhone, который ищет способы контролировать рынки, блокировать конкуренцию и душить инновации». Свою поддержку Epic Games в борьбе с Apple выразили Telegram, Spotify, Netflix, Match Group, Airbnb, Basecamp, ClassPass и Facebook.
Apple подала ответный иск к Epic Games 8 сентября. Компания требует возместить ущерб от нарушения противником условий контракта на пользование App Store и запретить ему и дальше вести «нечестный бизнес»: в последнюю версию приложения Fortnite была встроена собственная внутренняя система прямых платежей, позволяющая обходить комиссию App Store в размере 30%. «Это просто разногласие по поводу денег», – говорится в иске. Не дожидаясь решения суда, назначенного на 29 сентября, Apple удалила учетную запись Epic Games из App Store за месяц до слушаний. Всего же в активе App Store сейчас 1,8 млн приложений.
Microsoft объявила 6 августа, что не будет размещать в App Store свои стриминговые игровые платформы. Такая же позиция у Google, Facebook и Nvidia. А 11 сентября стало известно, что Apple-таки внесла изменения в правила размещения приложений в своем магазине. Во-первых, теперь разработчикам стриминговых игр разрешено размещать каталоги игр внутри приложений. Однако при этом каждая из игр все равно должна быть отдельным приложением и использовать платежную систему iTunes. Во-вторых, приложения для виртуальных занятий в формате «один учитель – один ученик» могут использовать стороннюю платежную систему. Однако если учеников больше одного, все равно должна использоваться встроенная платежная система App Store. Третьим послаблением правил стало разрешение использовать стороннюю платежную систему приложениям, работающим в сфере b2b. Однако если продажа производится физическим лицам, приложения все равно должны использовать платежную систему iTunes.