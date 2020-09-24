Spotify и Epic Games создали коалицию против Apple
Технологические компании Spotify и Epic Games основали «Коалицию за справедливость приложений», нацеленную на борьбу с корпорацией Apple и создание равных условий для компаний-разработчиков приложений. В коалицию вошли также Basecamp, Blix, Blockchain, Deezer, EPC, Match Group, News Media Europe, Prepear, ProtonMail, SkyDemon и Tile.
«Одна компания практически полностью контролирует мобильную экосистему и то, какие приложения могут использовать потребители. После почти десятилетия отсутствия надзора, регулирования и честной конкуренции Apple пришла пора привлечь к ответственности», — сказано на сайте коалиции.
Объединившиеся против корпорации Стива Джобса компании заявили, что каждый разработчик имеет право на работу в честной и конкурентной среде, а также на доступ к магазинам приложений, если его приложение соответствует справедливым, объективным и недискриминационным стандартам безопасности, конфиденциальности, качества, контента и цифровой безопасности.
Коалиция выдвинула три основные претензии к Apple. Первая из них — комиссия в 30% на все платежи в App Store. Утверждается, что другие платежные системы берут комиссию примерно в 3%. В целом доход корпорации от «налогообложения» приложений составляет свыше $15 млрд, утверждают компании со ссылкой на данные CNBC.
Кроме того, коалиция заявляет, что Apple использует свое доминирующее положение на рынке для извлечения выгоды, а также контролирует продукты и функции, доступные пользователям. Также корпорация ограничивает свободу потребителей, фактически вынуждая их использовать только свой магазин.
Ранее, 16 сентября, Spotify обвинила Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который корпорация представила на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании. До этого, в августе, Epic Games обратилась с иском в суд против Apple, которая, как утверждается, фактически является «монополистом на рынке распространения приложений для iPhone, который ищет способы контролировать рынки, блокировать конкуренцию и душить инновации». В ответ на это Apple удалила учетную запись Epic Games из App Store.
Spotify — один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Epic Games является разработчиком компьютерных игр, наиболее известные из которых — Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite.