Spotify и Epic Games создали коалицию против Apple

Ранее, 16 сентября, Spotify обвинила Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который корпорация представила на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании. До этого, в августе, Epic Games обратилась с иском в суд против Apple, которая, как утверждается, фактически является «монополистом на рынке распространения приложений для iPhone, который ищет способы контролировать рынки, блокировать конкуренцию и душить инновации». В ответ на это Apple удалила учетную запись Epic Games из App Store.