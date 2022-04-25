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Правительство утвердило создание «Аэрокосмической инновационной долины»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины» в Рязанской области, говорится на сайте правительства. Ее основными сферами деятельности станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, электроника и радиотехника. 

«Инициаторами возникновения центра, который будет построен в Рязанской области, стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и региональное правительство. Компании-резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции», — рассказали в правительстве.

Планируется, что создание «Аэрокосмической долины» принесет новых 2800 рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд руб. к 2031 г. В пресс-службе добавили, что более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов, заявили о желании участвовать в работе долины. Также выразили свою заинтересованность Объединенная авиастроительная компания, ВКО «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных