Правительство утвердило создание «Аэрокосмической инновационной долины»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины» в Рязанской области, говорится на сайте правительства. Ее основными сферами деятельности станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, электроника и радиотехника.
«Инициаторами возникновения центра, который будет построен в Рязанской области, стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и региональное правительство. Компании-резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции», — рассказали в правительстве.
Планируется, что создание «Аэрокосмической долины» принесет новых 2800 рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд руб. к 2031 г. В пресс-службе добавили, что более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов, заявили о желании участвовать в работе долины. Также выразили свою заинтересованность Объединенная авиастроительная компания, ВКО «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».