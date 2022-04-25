Правительство утвердило создание «Аэрокосмической инновационной долины»

Планируется, что создание «Аэрокосмической долины» принесет новых 2800 рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд руб. к 2031 г. В пресс-службе добавили, что более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов, заявили о желании участвовать в работе долины. Также выразили свою заинтересованность Объединенная авиастроительная компания, ВКО «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».