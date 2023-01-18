Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

В службе заверили, что специалисты оперативно выявили и приняли меры по пресечению рассылки и предупреждению ее адресатов. В случае получения подозрительного письма «от имени Роскомнадзора» рекомендовано не открывать его, так как оно может содержать фишинговые ссылки и вирусы.