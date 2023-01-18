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Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

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Фальшивые сообщения о предстоящей блокировке сайтов были отправлены на электронные адреса других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как пояснили в РКН, поддельные письма могли прийти 17 января. Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. Чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Кроме того, в сообщениях отсутствовала электронная печать.

В службе заверили, что специалисты оперативно выявили и приняли меры по пресечению рассылки и предупреждению ее адресатов. В случае получения подозрительного письма «от имени Роскомнадзора» рекомендовано не открывать его, так как оно может содержать фишинговые ссылки и вирусы.

В феврале и апреле прошлого года РКН уже предупреждал пользователей о подобных случаях. Тогда в ведомстве сообщили, что в случае получения подобных писем при оценке доводов их отправителей необходимо руководствоваться указанной позицией Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных