Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени
Фальшивые сообщения о предстоящей блокировке сайтов были отправлены на электронные адреса других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как пояснили в РКН, поддельные письма могли прийти 17 января. Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. Чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Кроме того, в сообщениях отсутствовала электронная печать.
В службе заверили, что специалисты оперативно выявили и приняли меры по пресечению рассылки и предупреждению ее адресатов. В случае получения подозрительного письма «от имени Роскомнадзора» рекомендовано не открывать его, так как оно может содержать фишинговые ссылки и вирусы.
В феврале и апреле прошлого года РКН уже предупреждал пользователей о подобных случаях. Тогда в ведомстве сообщили, что в случае получения подобных писем при оценке доводов их отправителей необходимо руководствоваться указанной позицией Роскомнадзора.