Мишустин поручил заняться развитием технологий использования постоянного тока
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии». Он должен быть доработан до 14 августа, сообщается на сайте кабмина.
Минэнерго поручено при доработке паспорта нацпроекта включить в него мероприятия, которые направлены на развитие технологий использования постоянного тока, включая создание лаборатории, обеспечивающей возможность проведения испытаний оборудования для передачи и распределения электрической энергии постоянным током.
Минэнерго и Минпромторг совместно с отраслевыми организациями должны определить потребность в технологиях и оборудовании, производство которых планируется осуществлять в рамках национального проекта. Минпромторгу также нужно доработать направление «новые энергетические технологии». Ведомству предстоит разработать «дорожную карту» появления технологий по годам и включить организации топливно-энергетического комплекса и производителей оборудования в перечень исполнителей федеральных проектов.
Доработкой направления «новые атомные технологии» будет заниматься госкорпорация «Росатом». Компании поручено определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках этого направления, и оптимизировать структуру федеральных проектов.
29 июля стало известно, что объем финансирования национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» оценивается в 2,14 трлн руб. до 2030 г. Бюджетные средства составят 730 млрд руб., остальное – внебюджетные источники.
Нацпроект поделен на кластеры, охватывающие развитие технологий в ключевых отраслях энергетики, включая добычу нефти, газа и угля. Главной целью является обеспечение технологического суверенитета и лидерства России в энергетике в ближайшие пять лет. Уровень импортозамещения оборудования и технологий по итогам реализации нацпроекта в нефтегазе (включая нефтепереработку и нефтехимию) должен вырасти с нынешних 65 до 90%, в производстве СПГ – с 40 до 80%, в электроэнергетике – с 72 до 90%.