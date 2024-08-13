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Мишустин поручил заняться развитием технологий использования постоянного тока

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии». Он должен быть доработан до 14 августа, сообщается на сайте кабмина.

Минэнерго поручено при доработке паспорта нацпроекта включить в него мероприятия, которые направлены на развитие технологий использования постоянного тока, включая создание лаборатории, обеспечивающей возможность проведения испытаний оборудования для передачи и распределения электрической энергии постоянным током.

Минэнерго и Минпромторг совместно с отраслевыми организациями должны определить потребность в технологиях и оборудовании, производство которых планируется осуществлять в рамках национального проекта. Минпромторгу также нужно доработать направление «новые энергетические технологии». Ведомству предстоит разработать «дорожную карту» появления технологий по годам и включить организации топливно-энергетического комплекса и производителей оборудования в перечень исполнителей федеральных проектов.

Доработкой направления «новые атомные технологии» будет заниматься госкорпорация «Росатом». Компании поручено определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках этого направления, и оптимизировать структуру федеральных проектов.

29 июля стало известно, что объем финансирования национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» оценивается в 2,14 трлн руб. до 2030 г. Бюджетные средства составят 730 млрд руб., остальное – внебюджетные источники.

Нацпроект поделен на кластеры, охватывающие развитие технологий в ключевых отраслях энергетики, включая добычу нефти, газа и угля. Главной целью является обеспечение технологического суверенитета и лидерства России в энергетике в ближайшие пять лет. Уровень импортозамещения оборудования и технологий по итогам реализации нацпроекта в нефтегазе (включая нефтепереработку и нефтехимию) должен вырасти с нынешних 65 до 90%, в производстве СПГ – с 40 до 80%, в электроэнергетике – с 72 до 90%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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