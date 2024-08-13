Мишустин поручил заняться развитием технологий использования постоянного тока

Нацпроект поделен на кластеры, охватывающие развитие технологий в ключевых отраслях энергетики, включая добычу нефти, газа и угля. Главной целью является обеспечение технологического суверенитета и лидерства России в энергетике в ближайшие пять лет. Уровень импортозамещения оборудования и технологий по итогам реализации нацпроекта в нефтегазе (включая нефтепереработку и нефтехимию) должен вырасти с нынешних 65 до 90%, в производстве СПГ – с 40 до 80%, в электроэнергетике – с 72 до 90%.