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Новые технологии для российского ТЭКа оценили более чем в 2 трлн рублей

Отрасль к 2030 году должна преодолеть критическую зависимость от западного оборудования
Александр Волобуев
К 2030 г. отечественные технологии и оборудование в отрасли ТЭКа должны составлять более 90%/ Петр Ковалев / ТАСС

Объем финансирования нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» оценивается в 2,14 трлн руб. до 2030 г. Это следует из презентации нацпроекта, с которой ознакомились «Ведомости». Бюджетные средства составят чуть более трети общей суммы – 730 млрд руб., остальное – внебюджетные источники.

В состав нацпроекта предлагается включить 10 федеральных, говорил премьер Михаил Мишустин 2 июля на стратегической сессии правительства. «Их реализация будет способствовать вхождению нашей страны в десятку по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% ВВП», – подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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