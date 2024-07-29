Новые технологии для российского ТЭКа оценили более чем в 2 трлн рублей

В состав нацпроекта предлагается включить 10 федеральных, говорил премьер Михаил Мишустин 2 июля на стратегической сессии правительства. «Их реализация будет способствовать вхождению нашей страны в десятку по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% ВВП», – подчеркивал он.