Пользователи сообщили о сбоях в работе Discord
В работе сервиса обмена сообщений Discord произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Проблемы в работе наблюдаются у сайта и мобильного приложения сервиса. Об ограничении доступа сообщают пользователи из Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и Якутии.
Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. В марте Роскомнадзор (РКН) внес Discord в реестр социальных сетей. В перечень включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.
27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что РКН вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.
Домен сервиса, по состоянию на 10:30 мск 8 октября, отсутствует в реестре ограничения доступа к сайтам Роскомнадзора.