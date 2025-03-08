В Госдуме назвали вынужденной блокировку Telegram в Чечне и Дагестане
Блокировка Telegram в Чечне и Дагестане является вынужденной мерой, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram. Мера вынужденная и связана с тем, что мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков», – написал он в Telegram.
Депутат заявил, что решение может быть пересмотрено, но это зависит от самого мессенджера. По его мнению, платформе «давно пора пересмотреть правила модерации контента», – в том числе, мессенджер «почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил, что дальнейшей блокировки мессенджера Telegram на всей территории РФ в ближайшее время не последует, поскольку таких задач у властей и силовых ведомств сейчас нет.
О блокировке Telegram в регионах официально стало известно 8 марта, об этом сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. По его словам, платформу «часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы».
Что стало причиной для блокировки мессенджера, представители власти не уточняют. Известно, что в ночь на 5 марта в Дагестане вводили режим контртеррористической операции (КТО). По итогам проведения операции были нейтрализованы четверо боевиков, которые намеревались устроить теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.
Крупные теракты произошли в Дагестане в июне прошлого года. По словам главы республики Сергея Меликова, действия участников вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских были скоординированы по целям и времени. Жертвами атак стали 20 человек, 26 пострадали.
Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли после прибытия рейса из Израиля 30 октября 2023 г. Тогда группа людей незаконно проникла на территорию махачкалинского аэропорта «Уйташ», во время протестов участники акции оказали вооруженное сопротивление полицейским. Предварительное следствие завершилось в отношении 135 подозреваемых, 28 уголовных дел переданы в суд для дальнейшего разбирательства.