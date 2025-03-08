В Госдуме назвали вынужденной блокировку Telegram в Чечне и Дагестане

Депутат заявил, что решение может быть пересмотрено, но это зависит от самого мессенджера. По его мнению, платформе «давно пора пересмотреть правила модерации контента», – в том числе, мессенджер «почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие».