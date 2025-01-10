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Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

Ведомости

Суд назначил четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые прошли в октябре 2023 г., по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о фигурантах М. Рабаданове, Р. Раджабове, М. Рамазанове и З. Халикове. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности).

В конце октября 2023 г., спустя почти месяц после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», около 200 человек ворвались в аэропорт Махачкалы на фоне посадки самолета из Тель-Авива. Участники беспорядков пытались проверить документы у пассажиров, в частности, наличие у них паспортов Израиля.

По данным СК, возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждение их к массовым беспорядкам велось в Telegram-каналах. Как утверждает ведомство, к этому причастны оппозиционер Илья Пономарев (считается в России иноагентом), предполагаемый администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров и общественный деятель Исраил Ахмеднабиев.

В результате погромов имуществу аэропорта был причине ущерб на сумму более 24 млн руб., 23 сотрудника правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следствие установило причастность к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд. В розыск объявлены семь человек, в том числе трое организаторов преступлений. 38 подсудимых признаны виновными в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителей власти и нарушении требований в области транспортной безопасности, отметили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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