Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

В конце октября 2023 г., спустя почти месяц после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», около 200 человек ворвались в аэропорт Махачкалы на фоне посадки самолета из Тель-Авива. Участники беспорядков пытались проверить документы у пассажиров, в частности, наличие у них паспортов Израиля.