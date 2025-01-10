Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии
Суд назначил четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые прошли в октябре 2023 г., по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Речь идет о фигурантах М. Рабаданове, Р. Раджабове, М. Рамазанове и З. Халикове. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности).
В конце октября 2023 г., спустя почти месяц после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», около 200 человек ворвались в аэропорт Махачкалы на фоне посадки самолета из Тель-Авива. Участники беспорядков пытались проверить документы у пассажиров, в частности, наличие у них паспортов Израиля.
По данным СК, возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждение их к массовым беспорядкам велось в Telegram-каналах. Как утверждает ведомство, к этому причастны оппозиционер Илья Пономарев
В результате погромов имуществу аэропорта был причине ущерб на сумму более 24 млн руб., 23 сотрудника правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Следствие установило причастность к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд. В розыск объявлены семь человек, в том числе трое организаторов преступлений. 38 подсудимых признаны виновными в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителей власти и нарушении требований в области транспортной безопасности, отметили в СК.