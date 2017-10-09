Сентябрь оказался лучшим месяцем по продажам автомобилей с начала кризиса

М. Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли за январь - сентябрь на 10,6% до 1,13 млн шт., отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Сентябрьские продажи выросли на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11,7% месяц к месяцу - до 148 371 автомобиля. Прошедший месяц оказался лучшим с начала кризиса: последний раз больше было продано только в декабре 2014 г. – 270 653 машины, следует из статистики.

«Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка», - приводятся в сообщении слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера. Он отметил, что квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17,7% год к году и достигли показателей 2015 г.

АЕБ также повысила прогноз продаж новых машин на 2017 г.: рынок по итогам года вырастет на 10,8% год к году до 1,58 млн автомобилей. На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы, уверен Шрайбер.

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми, следует из сентябрьских данных АЕБ: продажи выросли на 24% по сравнению с результатами годом ранее – до 28 263 шт. На втором месте – Kia, продажи компании выросли на 40% до 18 797 шт. Hyundai замыкает тройку лидеров: продажи компании выросли на 12% до 15 899 шт.

Самой продаваемой моделью автомобиля в сентябре вновь стала Kia Rio (10 446 шт.). На втором месте - Lada Granta (9098 шт.), замыкает тройку Lada Vesta (6861 шт.). Все десять моделей – лидеров продаж новых легковых автомобилей – местного производства, отмечает АЕБ.

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