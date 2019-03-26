Завод Volvo Trucks в Калуге может получить преференции при доступе к господдержке

Volvo Trucks

Расположенный в Калуге автозавод шведской Volvo Trucks может получить особые условия участия в новой, разрабатываемой сейчас системе допуска к мерам господдержки. После подписания специального инвестиционного контракта с российским правительством предприятию нужно будет набирать баллы за локализацию автокомпонентов и технологий в случае, если его продажи на российском рынке в своем классе превысят 15%. Это следует из копии протокола совещания у курирующего автопром вице-премьера Дмитрия Козака от 12 марта 2019 г., с которым ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил представитель аппарата Козака. В совещании участвовали в том числе представители Минэкономразвития и Минпромторга.

В Калуге у Volvo Trucks расположен автозавод, способный производить до 15 000 грузовиков в год, а также завод кабин аналогичной мощности. В 2018 г. здесь было выпущено 5637 машин. Если считать этот объем относительно рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 16 т (в 2018 г. в России таких было продано 617 000 шт.), то доля марки составила около 9%, говорит руководитель проектов агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. Если считать по регистрациям, то есть с учетом автомобилей 2017 г. выпуска, то доля – 10,2%, добавляет он. По итогам прошлого года марка заняла четвертое место после «Камаза», ГАЗа и Scania.

Обсуждаемая граница в 15% – компромиссный вариант, говорит сотрудник одного из автоконцернов. Требовать от компании, чья доля составляет 10%, той же глубины локализации, что и от игрока с долей в 40–50% – нелогично, отмечает он. По его словам, заявку на заключение инвестконтракта компания намерена подать весной.

Специальный инвестиционный контракт уже есть у лидера российского рынка тяжелых грузовиков – «Камаза». В 2018 г. он занял 40,9% рынка тяжелых грузовиков, по собственным данным.

В новой системе господдержки автопроизводителям нужно будет по определенному графику набирать нужное число баллов. Их предполагается начислять за использование локализованных узлов и автокомпонентов. Список и количество баллов министерства пока обсуждают. Но в любом случае, производителям придется увеличивать локализацию производства по сравнению с нынешним уровнем.

При доле менее 15% Volvo Trucks будет освобождена от этого обязательства. Заводу нужно будет лишь выполнять технологические операции, предусмотренные текущими условиями признания продукции, выпущенной в России (по состоянию на 1 марта 2019 г.), говорится в протоколе. В списке таких операций для производителей грузовой техники – изготовление лонжеронов рам, сборка, сварка и покраска кабины и несущей рамы, монтаж силового агрегата, рулевого механизма и других узлов. На заводе Volvo Trucks почти все операции, кроме сборки лонжеронов, уже выполняются. Компания планирует сама наладить их выпуск или покупать в России, например у «Камаза».

При этом, независимо от доли на рынке, Volvo Trucks должна будет организовать в России производство автоматических коробок передач для тяжелых грузовиков (с использованием местных компонентов, включая вал, шестерни и пр.) и наладить выпуск грузовиков, работающих на сжиженном природном газе, сказано в документе. О готовности организовать в Калуге выпуск автоматизированных коробок передач гендиректор «Вольво Восток» («дочка» Volvo Group Trucks в России) Сергей Яворский говорил еще в 2017 г. Этими коробками предполагается оснащать около 90% всей производимой в Калуге техники, пояснял он.

Представитель «Вольво Восток» не стал комментировать протокол и условия будущего инвестконтракта.

«Камаз» считает, что условия доступа к господдержке должны быть равными, говорит его представитель. По его мнению, особые условия дадут заводу Volvo Trucks «необоснованные преференции, нарушат конкурентную среду». По его словам, чтобы соблюдался единый подход, Объединение автопроизводителей России (ОАР, в него входит и «Камаз») недавно попросило Минпромторг включить представителя ОАР с правом совещательного голоса в межведомственную комиссию, на которой утверждаются инвестконтракты. «Ведомости» ожидают комментария представителя Минпромторга.