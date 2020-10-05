Американский стартап в области электрификации грузовиков Hyliion провел IPO

Американская компании Nikola, основной конкурент Hyliion, оказалась в центре крупного скандала. Этот основанный в 2014 г. в штате Юта энергичным предпринимателем Тревором Милтоном стартап ранее представил несколько концептов гибридных и электрических грузовиков и собрал, по собственным заявлениям, заказов более чем на $10 млрд. Стартап провел IPO также с помощью SPAC в июне 2020 г., рыночная капитализация в этом году достигала $20 млрд. Один из шорт-селлеров акций Nikola в сентябре опубликовал доклад с подробным анализом высказываний руководства компании, ее планов и технологий – из доклада следует, что у Nikola нет ничего, кроме красивых картинок и видеоролика прототипа грузовика, да и в ролике, как выяснилось, грузовик не ехал сам, а катился с горки. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам и министерство юстиции США начали расследование в отношении Nikola. Милтон был вынужден покинуть компанию, а ее акции подешевели на 65%.