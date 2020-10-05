Американский стартап в области электрификации грузовиков Hyliion провел IPO

Американский стартап в области электрификации грузовиков Hyliion провел IPOИнвесторы благосклонно отнеслись к компании, которая не обещает много и сразу
Компания Hyliion провела первичное размещение акций через сделку со специализированной компанией для поглощений (special purpose acquisition company, SPAC) Tortoise Acquisition. Сделка была одобрена акционерами Tortoise 28 сентября, а 2 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги акциями объединенной компании, которая получила название Hyliion Holdings и оценена в сумму около $7 млрд. Компания привлекла $560 млн, которые будут направлены на дальнейшее развитие.
Инвесторы в целом положительно относятся к Hyliion на фоне неудач ее конкурента Nikola и переноса сроков выпуска электрического седельного тягача Tesla Semi. Выпуск первоначально планировался на 2019 г., потом был перенесен на 2020 г., а в конце апреля Tesla заявила, что производство начнется не раньше 2021 г.
Американская компании Nikola, основной конкурент Hyliion, оказалась в центре крупного скандала. Этот основанный в 2014 г. в штате Юта энергичным предпринимателем Тревором Милтоном стартап ранее представил несколько концептов гибридных и электрических грузовиков и собрал, по собственным заявлениям, заказов более чем на $10 млрд. Стартап провел IPO также с помощью SPAC в июне 2020 г., рыночная капитализация в этом году достигала $20 млрд. Один из шорт-селлеров акций Nikola в сентябре опубликовал доклад с подробным анализом высказываний руководства компании, ее планов и технологий – из доклада следует, что у Nikola нет ничего, кроме красивых картинок и видеоролика прототипа грузовика, да и в ролике, как выяснилось, грузовик не ехал сам, а катился с горки. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам и министерство юстиции США начали расследование в отношении Nikola. Милтон был вынужден покинуть компанию, а ее акции подешевели на 65%.
Hyliion была основана в 2015 г. в штате Техас выпускником Университета Карнеги-Меллона, инженером-механиком Томасом Хили. В отличие от Nikola и Tesla компания не стала замахиваться на производство электрических грузовиков, а предложила сначала технологию частичной электрификации тяжелых грузовиков и седельных тягачей (класс 8 по американской классификации коммерческого грузового транспорта или полная масса от 15 т), работающих на дизельном топливе и сжиженном газе. Комплект для электрификации от Hyliion может быть установлен как на новые, так и на подержанные грузовики, и состоит из батареи, контроллера с программным обеспечением для определения оптимальной работы системы, блока управления системой охлаждения, оси (или нескольких осей) с электродвигателем, устанавливаемым в кабину монитора для отображения информации о работе системы и улучшающим аэродинамику обвеса. Система следит за работой дизеля и в нужные моменты подключает электродвигатели, позволяя основному мотору работать в оптимальном режиме и с низким уровнем выбросов. Зарядка батареи производится с помощью рекуперативного торможения, что особенно эффективно, учитывая массу грузовиков.
Несмотря на увеличение веса грузовика на 315 кг, такой комплект дает прирост мощности и крутящего момента, экономию топлива и снижение уровня выбросов СО. Компания заключила соглашения с американским производителем комплектующих для грузовиков Dana Incorporated и подразделением шведского производителя грузовиков Volvo Trucks в США об установке своих комплектов с их помощью. Как сообщает Forbes, в пилотном режиме комплектом Hyliion оснащены 20 седельных тягачей.
У Hyliion есть и проект по полной электрификации седельных тягачей, который называется Hypertruck ERX: грузовики приводятся в движение только электромоторами, которые питаются от батарей, заряжаемых в процессе эксплуатации от генератора, работающего на биогазе. Этот подход позволяет сократить выбросы вредных газов на 25% по сравнению с традиционными дизельными машинами. Таким образом, Hyliion опять выбрала подход, отличный от Nikola и Tesla, которые планируют аккумуляторные и (Nikola) водородные электрические грузовики. Комплект Hypertruck ERX может быть установлен на седельные тягачи таких производителей, как Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Navistar, Volvo и International, но этот комплект пока существует в виде прототипа, промышленный выпуск намечен на 2021 г. По данным Hyliion, ее доходы в 2021 г. составят $8 млн, а в 2023 г. компания планирует выручку уже в $1 млрд. Примерно в это время Hyliion рассчитывает выйти на прибыльность.
Как отмечает Forbes, в результате IPO Hyliion ее основатель и генеральный директор Хили стал самым молодым на данный момент миллиардером в США: основателю стартапа сейчас 28 лет, а его пакет в 22,9% акций компании оценивается в $1,5 млрд.