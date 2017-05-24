Москва впервые в мае встала в девятибалльных пробках

В Москве на 19.19 мск наблюдаются пробки. Согласно данным портала «Яндекс. Пробки» загруженность столичных шоссе и улиц оценивается в 9 из 10 баллов. Ситуация на дорогах также осложняется из-за начавшегося дождя.

«Дождь пошел в самый час пик», - уточнили ТАСС в пресс-службе портала.

Заторы на некоторых улицах объясняются масштабными ремонтными работами в рамках программы благоустройства столицы «Моя улица».

В центре Москвы на некоторых улицах скорость движения автомобилей составляет не более 2 км/ч.