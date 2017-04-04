На дорогах второй день рекордные пробки

После того как после взрыва 3 апреля метрополитен закрыл все станции, плотность движения в Петербурге начала резко расти. По данным Яндекс.Пробок, в 16:30 загруженность дорожного движения в Петербурге уже была на 3 балла выше обычного и достигла 8 баллов, сообщает пресс-служба сервиса. В 17:30 пробки в городе достигли 9 баллов, а в 18:25 – максимальных 10 баллов. Движение в центре города было крайне затруднено. Самая сложная ситуация сложилась на Смольной и Воскресенской набережных: в пробке здесь можно было простоять больше 2 часов, глухо стоял Литейный проспект в сторону набережных — водители тратили на дорогу почти на полтора часа больше обычного, сообщает пресс-служба «Яндекса». Пробки закончились только к 22:00, хотя обычно вечерний час пик завершается на 2 часа раньше.

Похожие данные приводит гендиректор навигационной службы «Ситигид» Андрей Гайсенок: к 17.00 понедельника пробки уже перевалили 8-балльную отметку и буквально в течение часа достигли максимальных 10 баллов, которые держались до 19:30 и только затем начали неохотно спадать. Спокойно вздохнуть в этот день автомобилисты смогли только после 21:30, говорит Гайсенок.

После закрытия метро весь наземный городской транспорт стал работать бесплатно. Дополнительно на маршруты, дублирующие пять линий метро, в течение дня были выставлены 360 автобусов, говорит представитель «СПб ГУП "Пассажиравтотранс"». Они были взяты из резерва, переброшены с других маршрутов и т. д. Машины работали до часа ночи. Обычно в сутки на маршрутах работает 1400 автобусов, вчера их было 1615, уточняет представитель «Пассажиравтотранса». Все автобусы, как правило, были полностью загружены.

Оценить количество пассажиров невозможно - подсчёт идет по билетам и системе электронной оплаты, вчера же проезд был бесплатным, сообщила представитель СПб ГУП «Горэлектротранс». В городе работало 1181 трамваев и троллейбусов, включая 60 дополнительных. С трех часов дня были усилены в первую очередь межрайонные, магистральные маршруты, была организована прямая линия с парками и в режиме реального времени решался вопрос об усилении того или иного маршрута и переброса техники, добавляет она. Трамваи и троллейбусы работали вчера дольше чем обычно, в обычное время движение завершается до часу ночи, уточняет представитель Горэлектротранса. Об открытии движения по трем из пяти линий метрополитен объявил в 20.40

Все решения были приняты оперативно, исходя из текущей ситуации, говорит представитель комитета по транспорту. Во время остановки метро дополнительно увеличивается количество наземного транспорта, но все детали и нюансы решаются в режиме реального времени: никакого специального плана на этот случай нет, уточняет она.

Пробки, по данным Яндекса и «Ситигида», сохраняются и сегодня. Спокойный в плане осадков день привнес на дороги утренние заторы, едва не дотягивающие до максимальных 10 баллов: можно провести корреляцию между практически пустыми вагонами метрополитена и загруженностью на дорогах, говорит Гайсенок. Больше всего страдают центральная часть города и Петроградская сторона, добавляет он.

Во вторник в утренний час пик в Петербурге были серьезные пробки в 9 баллов, что на 3-4 балла выше обычного, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Возможно, часть людей в городе сегодня утром предпочли доехать на такси, личном или наземном общественном транспорте, предполагают в компании. По данным «Яндекс. Пробок», наиболее загруженными магистралями сегодня утром в направлении центра города были: Пискарёвский проспект, проспект Культуры - Тихорецкий проспект, Заневский проспект - проспект Косыгина. Необычно плотный трафик, не характерный для утреннего времени, наблюдался в сторону центра на Коломяжском проспекте – Парашютной улице, проспекте Стачек, а также на Лиговском проспекте по направлению из центра. После 10:00 пробки стали медленно спадать. Обычных для буднего дня значений в 3-4 балла заторы достигли только в районе полудня.

Сервис подачи такси Uber в понедельник зафиксировал значительное увеличение спроса на поездки - практически в 3 раза, подача автомобиля занимала в среднем 13-15 минут. Ситуация нормализовалась в районе полуночи, говорит Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ. По ее словам, во вторник количество заказов было выше, чем обычно, среднее время подачи автомобиля колебалось в промежутке 5-10 минут в зависимости от времени суток. Uber прикладывает максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше водителей на линию, добавила она.

Пассажиропоток на наземном транспорте как общественном, так и частном вчера был рекордно высоким в современной истории города, говорит аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Точное количество перевезенных за вчерашний день пассажиров определить невозможно, можно предположить, что те 2 млн человек, которые каждый день пользуются метро, были вынуждены пересесть на наземный транспорт, сюда же можно прибавить тех, кто решил покинуть центр из-за опасения новых атак.