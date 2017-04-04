Транспорт

На дорогах второй день рекордные пробки

Метро возобновило работу, но петербуржцы предпочитают наземный транспорт
На дорогах второй день рекордные пробки
На дорогах второй день рекордные пробки
Е. Егоров / Ведомости

После того как после взрыва 3 апреля метрополитен закрыл все станции, плотность движения в Петербурге начала резко расти. По данным Яндекс.Пробок, в 16:30 загруженность дорожного движения в Петербурге уже была на 3 балла выше обычного и достигла 8 баллов, сообщает пресс-служба сервиса. В 17:30 пробки в городе достигли 9 баллов, а в 18:25 – максимальных 10 баллов. Движение в центре города было крайне затруднено. Самая сложная ситуация сложилась на Смольной и Воскресенской набережных: в пробке здесь можно было простоять больше 2 часов, глухо стоял Литейный проспект в сторону набережных — водители тратили на дорогу почти на полтора часа больше обычного, сообщает пресс-служба «Яндекса». Пробки закончились только к 22:00, хотя обычно вечерний час пик завершается на 2 часа раньше.

Похожие данные приводит гендиректор навигационной службы «Ситигид» Андрей Гайсенок: к 17.00 понедельника пробки уже перевалили 8-балльную отметку и буквально в течение часа достигли максимальных 10 баллов, которые держались до 19:30 и только затем начали неохотно спадать. Спокойно вздохнуть в этот день автомобилисты смогли только после 21:30, говорит Гайсенок.

После закрытия метро весь наземный городской транспорт стал работать бесплатно. Дополнительно на маршруты, дублирующие пять линий метро, в течение дня были выставлены 360 автобусов, говорит представитель «СПб ГУП "Пассажиравтотранс"». Они были взяты из резерва, переброшены с других маршрутов и т. д. Машины работали до часа ночи. Обычно в сутки на маршрутах работает 1400 автобусов, вчера их было 1615, уточняет представитель «Пассажиравтотранса». Все автобусы, как правило, были полностью загружены.

Оценить количество пассажиров невозможно - подсчёт идет по билетам и системе электронной оплаты, вчера же проезд был бесплатным, сообщила представитель СПб ГУП «Горэлектротранс». В городе работало 1181 трамваев и троллейбусов, включая 60 дополнительных. С трех часов дня были усилены в первую очередь межрайонные, магистральные маршруты, была организована прямая линия с парками и в режиме реального времени решался вопрос об усилении того или иного маршрута и переброса техники, добавляет она. Трамваи и троллейбусы работали вчера дольше чем обычно, в обычное время движение завершается до часу ночи, уточняет представитель Горэлектротранса. Об открытии движения по трем из пяти линий метрополитен объявил в 20.40

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Все решения были приняты оперативно, исходя из текущей ситуации, говорит представитель комитета по транспорту. Во время остановки метро дополнительно увеличивается количество наземного транспорта, но все детали и нюансы решаются в режиме реального времени: никакого специального плана на этот случай нет, уточняет она.

Пробки, по данным Яндекса и «Ситигида», сохраняются и сегодня. Спокойный в плане осадков день привнес на дороги утренние заторы, едва не дотягивающие до максимальных 10 баллов: можно провести корреляцию между практически пустыми вагонами метрополитена и загруженностью на дорогах, говорит Гайсенок. Больше всего страдают центральная часть города и Петроградская сторона, добавляет он.

Как такси и городской транспорт боролись с коллапсом на дорогах

Во вторник в утренний час пик в Петербурге были серьезные пробки в 9 баллов, что на 3-4 балла выше обычного, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Возможно, часть людей в городе сегодня утром предпочли доехать на такси, личном или наземном общественном транспорте, предполагают в компании. По данным «Яндекс. Пробок», наиболее загруженными магистралями сегодня утром в направлении центра города были: Пискарёвский проспект, проспект Культуры - Тихорецкий проспект, Заневский проспект - проспект Косыгина. Необычно плотный трафик, не характерный для утреннего времени, наблюдался в сторону центра на Коломяжском проспекте – Парашютной улице, проспекте Стачек, а также на Лиговском проспекте по направлению из центра. После 10:00 пробки стали медленно спадать. Обычных для буднего дня значений в 3-4 балла заторы достигли только в районе полудня.

Сервис подачи такси Uber в понедельник зафиксировал значительное увеличение спроса на поездки - практически в 3 раза, подача автомобиля занимала в среднем 13-15 минут. Ситуация нормализовалась в районе полуночи, говорит Ирина Гущина, директор по коммуникациям Uber в России и СНГ. По ее словам, во вторник количество заказов было выше, чем обычно, среднее время подачи автомобиля колебалось в промежутке 5-10 минут в зависимости от времени суток. Uber прикладывает максимум усилий, чтобы привлечь как можно больше водителей на линию, добавила она.

Движение по синей ветке петербургского метро восстанавливается

Пассажиропоток на наземном транспорте как общественном, так и частном вчера был рекордно высоким в современной истории города, говорит аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко. Точное количество перевезенных за вчерашний день пассажиров определить невозможно, можно предположить, что те 2 млн человек, которые каждый день пользуются метро, были вынуждены пересесть на наземный транспорт, сюда же можно прибавить тех, кто решил покинуть центр из-за опасения новых атак.

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