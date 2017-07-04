«АвтоВАЗ» возобновил допэмиссию на 9,25 млрд рублей

ПАО «АвтоВАЗ» 3 июля возобновило допэмиссию на 9,25 млрд руб., приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», – говорится в сообщении компании.

Речь идет о втором этапе допэмиссии, которая началась 22 апреля.

9,25 млрд обыкновенных акций номиналом 5 руб. размещаются по закрытой подписке. Цена размещения – 10,3 руб. за бумагу. Их потенциальный приобретатель – Alliance Rostec Auto B.V. – СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan.

Перенос срока завершения рекапитализации ПАО «АвтоВАЗ» носит технический характер, заявлял ранее председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов. «Задержка имеет чисто процессуальный, технический характер, связанный с внесением изменений в те распоряжения правительства, которые были в 2008–2009 гг., когда был имущественный вклад в капитал "Ростеха" 75 млрд руб., и дальше "Ростех" по пяти примерно кредитным соглашениям, договорам займа, выдавал эти деньги "АвтоВАЗу", – говорил он. – Соответственно, из этих 75 млрд руб. 25 млрд были конвертированы в акции и непрофильные активы, остаток – примерно 51 млрд руб. Нам надо изменить распоряжение правительства, чтобы наша формула "20 млрд руб. прощения долга и 30 млрд руб. – конвертация в акции" соответствовала тем кредитным соглашениям, которые были заключены в 2009–2010 гг., и распоряжениям правительства. Ничего по сути не меняется, договоренности с Renault неизменны. Вопрос просто срока».

В настоящее время уставный капитал «АвтоВАЗа» разделен на 5 млрд 188 млн 752 418 акций, таким образом, при размещении допэмиссии в полном объеме он может вырасти в 2,8 раза. Исходя из цены 10,3 руб. за бумагу размер допэмиссии может достигнуть 95,275 млрд руб.

В отчетности «АвтоВАЗа» сообщалось, что в ходе первого этапа допэмиссии Alliance Rostec Auto B.V. приобрел 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд руб., кипрская Renaissance Securities Limited – 1,25 млрд акций на 11,25 млрд руб., «прочие» – 4 524 987 акций на 41 млн руб. Основными акционерами «АвтоВАЗа», владеющими голосующими акциями, с учетом допэмиссии, на 31 декабря 2016 г. являлись Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities Limited (24,095), прочие акционеры – 11,31%.