Новости
Авто
Новости

Mitsubishi Motors выпустит 11 новых моделей за три года

Ведомости
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Mitsubishi Motors планирует за три года увеличить на треть продажи и выручку, выделить больше инвестиций на исследования и разработки и расширить присутствие в США, Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Японский производитель, входящий с этого года в альянс Renault-Nissan, представил среднесрочный план развития Drive to Growth до марта 2020 г. (окончания 2019 финансового года), по которому собирается увеличить продажи до 1,3 млн автомобилей и прибыль до 2,5 трлн иен ($22,2 млрд), операционную маржу до 6%, по сравнению с 0,3% в 2016 финансовом году.

Mitsubishi Motors собирается повысить годовые капитальные затраты на 60% до 137 млрд иен ($1,22 млрд) в 2019 финансовом году, что будет составлять 5,5% от годовых продаж. Затраты на исследования и разработку (НИОКР) за тот же период вырастут на 50% до 133 млрд иен ($1,18 млрд). В общей сложности компания собирается инвестировать более 600 млрд иен ($5,32 млрд).

«Мы восстановим доверие к нашей компании, и это сейчас для нас главный приоритет, успешно запустим новые модели и добьемся стремительного финансового оздоровления компании», - сказал гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко. Среднесрочный план - новая пошаговая стратегия для Mitsubishi Motors, сказал он. Автопроизводитель планирует также сократить за три года расходы на 100 млрд иен ($887,7 млн) за счет повышения эффективности закупок после присоединения к альянсу и снижению расходов на НИОКР.

Mitsubishi Motors планирует развивать свои внедорожные модели и пикапы и запустить 11 новых моделей, включая минивэн Xpander и кроссовер Eclipse Cross. Шесть машин будут совершенно новые модели, остальные существующие модели будут существенно обновлены. Компания ожидает, что пятерку самых продаваемых моделей в мире (70% от общего объема продаж) в 2020 г. составят внедорожники, кроссоверы и гибриды на их основе (PHEV).

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Бизнес
Новости

«Транснефть» подала кассацию по тяжбе со Сбербанком на 67 млрд рублей

Интерфакс
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«Транснефть» подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда по иску компании к Сбербанку на 67 млрд руб. Это «Интерфаксу» сообщил советник президента компании и ее пресс-секретарь Игорь Демин.

В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам на 67 млрд руб. из-за ослабления курса рубля. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа отменил решение по иску.

В январе «Транснефть» потребовала от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. В декабре 2013 г. компания «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку с банком, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 г. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 г. на фоне ослабления рубля барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 г. Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд руб. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

Затем компания попросила суд признать недействительной убыточную для нее сделку. «Транснефть» считает, что Сбербанк не предупредил о всех рисках заключения таких сделок, при том что сама монополия не является профессиональным участником этого рынка. По мнению «Транснефти», банк предложил компании продукт, который ей не подходил.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Сибири не подтвердили дефицит гранита из-за реконструкции Москвы

Ведомости
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Дефицит гранита для надгробий в Сибири из-за реконструкции Москвы по программе «Моя улица» не подтвердился, пишет РБК. Журналисты обзвонили три ритуальных компании в Омске, две в Красноярске и по одной в Новосибирске и Иркутске, и везде дефицит природного гранита опровергли: камень поставляется «вагонами».

На европейской территории России (Астрахань, Казань, Нижний Новгород) дефицита также нет, пишет издание.

Накануне «Медуза» написала со ссылкой на три компании в Сибири и Поволжье, что в Сибири сложился дефицит гранита из-за того, что камень идет на благоустройство Москвы. Впрочем, речь шла скорее о небольших партиях - порядка 300-400 кв. м. Спецкор издания обнаружил в Москве гранитные элементы из Китая и с Украины и объяснил это также нехваткой отечественного гранита.

По подсчетам издания, в 2017 г. Москва уложила порядка 1,2 млн кв. м гранитных тротуаров и около 674 км гранитных бордюров. При этом в прошлом году из российского камня произвели не более 900 000 кв. м гранитных плит, а в 2017 г. поставщик столицы башкирская компания «Уральские камни» оценивала объем поставок в целом по России в 1 млн кв. м гранита.

Ради чего Москвичи терпят стройку?

Политика
Новости

В мэрию Москвы подана заявка на проведение «Русского марша» 4 ноября

Интерфакс
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Националисты подали уведомление в мэрию Москвы о проведении «русского марша» в Люблине 4 ноября. Заявку подали организации «Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива», сообщил «Интерфаксу» представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев, один из заявителей. По его словам, организаторы акции готовы сотрудничать со всеми националистическими организациями, которые захотят присоединиться к шествию.

Ковалев уточнил, что представляет интересы националиста Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Горский в начале июля был помещен под домашний арест, сбежал за границу и попросил политического убежища в Литве.

Организаторы рассчитывают на участие 5000 человек в марше и до 3000 - в митинге, следует из заявки. Они заверяют, что «лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности».

Выбор редактора
Политика
Новости

Мосгорсуд подтвердил заочный арест продюсера «Седьмой студии»

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой по делу о хищении бюджетных средств, сообщает агентство «Москва». Суд отклонил апелляцию защиты обвиняемой. Адвокат говорил, что его клиентку не уведомили, что ее привлекают в качестве обвиняемой по уголовному делу, она не нарушала закон и может вообще не знать, что происходит вокруг «Седьмой студии».

Воронова уехала из России в мае в Латвию на туристическом автобусе «в целях сокрытия следов преступления», говорится в материалах дела, которые зачитала судья (цитата ТАСС).

Прокурор просил суд признать законным решение Басманного суда о заочном аресте Вороновой.

17 октября Басманный суд продлил до 19 января домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову. Режиссер просил дать ему возможность продолжить работу над постановкой «Нуреев» в Большом театре и над фильмом про Виктора Цоя. Суд это сделать отказался и не учел поручительства за Серебренникова трех десятков деятелей культуры, среди которых актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, музыкант Борис Гребенщиков, рэпер Оксимирон, певец Иосиф Кобзон и скульптор Зураб Церетели.

Воронова была продюсером постановки «Сон в летнюю ночь», которой, по версии следствия, не существовало. Также фигурантами дела являются экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Они обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом. Вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Выбор редактора
Политика
Новости

В МВД сообщили о 2,6 млн нелегальных мигрантов в России

Интерфакс/Ведомости
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Число нелегальных мигрантов на территории России снижается, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. «Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он, выступая в пятницу в Совете федерации.

Горовой отметил, что наблюдается тренд на снижение числа нелегальных мигрантов. «Мы идем к снижению количества и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал замминистра. По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.

В сентябре сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 г. обновил минимум с 2011 г.: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло. Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 г. На фоне падения рождаемости мигранты перестали полностью компенсировать естественную убыль населения.

Технологии
Новости

Около 60% россиян не доверяют рекламе

Интерфакс
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Большинство россиян часто видят рекламу по телевизору (70%) или в интернете (50%) и воспринимают ее скорее как помеху, чем как полезную информацию, сообщает ВЦИОМ.

При просмотре программы/фильма по телевизору в момент рекламной паузы 41% респондентов отвлекаются на свои дела, 30% - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные ролики только 14% россиян, еще 4% - смотрят их в беззвучном режиме.

Уровень доверия к рекламе остается низким: только 3% доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном. Еще 38% занимают промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти нет»), показал всероссийский опрос.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд отклонил иск Али Феруза к МВД об отказе во временном убежище

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Басманный суд Москвы отклонил иск журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруз) к главному миграционному управлению МВД, которое отказало корреспонденту во временном убежище. «В удовлетворении исковых требований Нурматова отказать в полном объеме», — сказала судья.

Журналист пытался оспорить в суде решение Главного управления по вопросам миграции МВД, признавшего законным отказ подмосковного управления ведомства в предоставлении ему временного убежища в России.

Басманный суд 1 августа признал журналиста виновным в нарушении режима пребывания в стране и назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 руб. с принудительным выдворением из России. После решения суда журналист был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Нурматов утверждает, что он не может вернуться в Узбекистан, так как из-за журналистской работы подвергался там преследованиям и пыткам.

Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении в связи с применением к нему правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге.

Бизнес
Новости

Собчак и еще 39 знаменитостей вошли в наблюдательный совет Роскачества

ТАСС
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В наблюдательный совет Роскачества вошли 40 российских общественно-политических деятелей, певцов, спортсменов, руководителей федеральных ведомств, включая Ксению Собчак, Ирину Хакамаду, Евгения Плющенко. Возглавил совет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Также в наблюдательный совет вошли Елена Летучая, Федор Бондарчук, Игорь Бутман, Дмитрий Дибров, певица Валерия, Елена Исинбаева, Дмитрий Маликов, Елена Малышева, Вячеслав Фетисов, Леонид Якубович, Александр Друзь, Алексей Зимин, Максим Поташев, Сергей Лукьяненко и Яна Рудковская. Кроме того, членами набсовета стали несколько чиновников, например министр открытого правительства Михаил Абызов, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, заместитель руководителя Минэкономразвития Савва Шипов, а также руководитель российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, наблюдательный совет обеспечивает общественный контроль над Роскачеством.

«Проблемы качества сегодня волнуют всех: и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в совет вошли, можно сказать, герои нашего времени - известные и уважаемые личности», - добавил Протасов.

Политика
Новости

Директор ЦРУ призвал США приготовиться к возможному удару со стороны КНДР

Ведомости
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Северная Корея близка к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, считает директор ЦРУ Майк Помпео. «Сейчас ее возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей», — приводит его слова канал CBS News.

По мнению Помпео, уже сейчас «следует задуматься над последним шагом». Он отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока они «далеки от совершенства».

Накануне в КНДР заявили, что США должны быть готовы к тому, что они столкнутся с «невообразимым ударом в неожиданный момент». Так Пхеньян отреагировал на проведение совместных маневров американских и южнокорейских ВМС с флагманским авианосцем Ronald Reagan.

Финансы
Новости

Орешкин посетовал на консерватизм ЦБ в вопросе либерализации валютного законодательства

Интерфакс
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Банк России излишне консервативен в вопросах изменения требований валютного законодательства, либерализация которого необходима для развития внешней торговли, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал, выступая на «круглом столе» в Российской экономической школе.

«Есть серьезные проблемы, которыми мы занимались и в Министерстве финансов (до назначения на пост министра Орешкин был замглавы Минфина), и сейчас правительство в целом занимает такую позицию, а ЦБ нам мешает - либерализовывать валютное законодательство, валютный контроль», - сказал Орешкин.

Министр отметил, что регулятор очень жестко выступает за то, чтобы ограничения в валютном законодательстве сохранились. «Это тоже один из рудиментов, который, мне кажется, является дополнительными издержками на пути более активной (внешней) торговли», - выразил свое мнение министр.

Политика
Новости

Мединский прибыл в ВАК

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский приехал в Высшую аттестационную комиссию (ВАК). Скоро президиум ВАК рассмотрит вопрос об ученой степени министра. 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования.

Мединский ранее говорил, что собирается присутствовать на этом заседании.

Кроме Мединского на заседание приехал один из представителей министра, историк Константин Аверьянов, защищающий его позицию. Приехал и научный руководитель Института всеобщей истории Александр Чубарьян. Он подтвердил «Ведомостям», что находится на заседании. По его словам, он приглашен председателем ВАК, «я долгое время был председателем экспертного совета», «мне это интересно». Ранее он говорил «РИА Новости», что дискуссия вокруг диссертации Мединского создает опасный прецедент, поскольку обсуждение данного исследования уже прошло все необходимые правовые процедуры много лет назад, разговоры же о научности или ненаучности связаны с проблемой трактовок и интерпретаций истории. Одного из заявителей, который требовал лишить министра степени, - Ивана Бабицкого - пустили на заседание уже после Мединского.

Член президиума ВАК и эксперт «Диссернета» Михаил Гельфанд сказал «Ведомостям», что на заседании могут присутствовать только председатель ВАК, члены президиума ВАК профильной секции, человек, подавший заявление о лишении степени, а также тот, чья диссертация рассматривается, и его представители. Прецедентов присутствия на заседании посторонних экспертов раньше не было, добавил он.

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Докторская диссертация министра отсылалась в три диссовета. Мединский не присутствовал ни при одном обсуждении своей работы в этих диссоветах.

В июле этого года диссовет по истории БелГУ отказался лишать Мединского степени. Он решил, что диссертация министра «полностью соответствует требованиям, формальных нарушений в получении докторской степени автором нет». Причем саму диссертацию совет не рассматривал.

В феврале диссовет истфака МГУ не стал рассматривать саму диссертацию, поскольку в ней не было заимствований и нарушений правил защиты.

Осенью прошлого года работа Мединского была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку неожиданно выяснилось, что истек двухмесячный срок его рассмотрения.

За несколько дней до нынешнего заседания президиума ВАК правительство России исключило нескольких ученых из состава и президиума, и ВАК. В частности, был исключен главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер, советник Мединского в Минкультуры. СМИ писали, что Аристер оказывал давление на диссовет УрФУ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Магнита» за III квартал упала на 53%

Ведомости
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ПАО «Магнит» в III квартале 2017 г. получило 6,9 млрд руб. чистой прибыли, что на 53,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять мес

яцев компания заработала 27,7 млрд руб. против 40,9 млрд руб. за девять месяцев 2016 г., следует из отчета компании.

При этом чистая выручка в III квартале выросла на 6,5% до 286 млрд руб. За девять месяцев чистая прибыль увеличилась на 6,4% до 841 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 228 млрд руб. Показатель EBITDA за девять месяцев составил 69 млрд руб.

С начала год ритейлер открыл 1638 магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 сентября составило 15 697. Торговая площадь увеличилась на 15,3% до 5,6 млн кв. м.

Акции компании на Московской бирже упали более чем на 5% на новостях о сокращении чистой прибыли. По данным на 10.46 мск, обыкновенная акция ПАО «Магнит» стоила 8944 руб. (-5,3%).

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