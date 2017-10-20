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Mitsubishi Motors выпустит 11 новых моделей за три года

Mitsubishi Motors планирует за три года увеличить на треть продажи и выручку, выделить больше инвестиций на исследования и разработки и расширить присутствие в США, Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Японский производитель, входящий с этого года в альянс Renault-Nissan, представил среднесрочный план развития Drive to Growth до марта 2020 г. (окончания 2019 финансового года), по которому собирается увеличить продажи до 1,3 млн автомобилей и прибыль до 2,5 трлн иен ($22,2 млрд), операционную маржу до 6%, по сравнению с 0,3% в 2016 финансовом году.

Mitsubishi Motors собирается повысить годовые капитальные затраты на 60% до 137 млрд иен ($1,22 млрд) в 2019 финансовом году, что будет составлять 5,5% от годовых продаж. Затраты на исследования и разработку (НИОКР) за тот же период вырастут на 50% до 133 млрд иен ($1,18 млрд). В общей сложности компания собирается инвестировать более 600 млрд иен ($5,32 млрд).

«Мы восстановим доверие к нашей компании, и это сейчас для нас главный приоритет, успешно запустим новые модели и добьемся стремительного финансового оздоровления компании», - сказал гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко. Среднесрочный план - новая пошаговая стратегия для Mitsubishi Motors, сказал он. Автопроизводитель планирует также сократить за три года расходы на 100 млрд иен ($887,7 млн) за счет повышения эффективности закупок после присоединения к альянсу и снижению расходов на НИОКР.

Mitsubishi Motors планирует развивать свои внедорожные модели и пикапы и запустить 11 новых моделей, включая минивэн Xpander и кроссовер Eclipse Cross. Шесть машин будут совершенно новые модели, остальные существующие модели будут существенно обновлены. Компания ожидает, что пятерку самых продаваемых моделей в мире (70% от общего объема продаж) в 2020 г. составят внедорожники, кроссоверы и гибриды на их основе (PHEV).