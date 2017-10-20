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В Nissan могли нарушать процедуру проверки автомобилей последние 20 лет

Подлоги при проверках качества выпускаемых автомобилей на заводах Nissan практиковались не менее 20 лет, сообщила японская телекомпания NHK. Как передает Reuters, она не назвала своих источников, но сообщила, что последние 20 лет финальные проверки, обязательные перед поступлением машин в продажу, проходили с нарушением процедуры.

Представитель Nissan отказался комментировать сообщение NHK, но напомнил Reuters недавнее заявление гендиректора компании Хирото Сакавы. Он сказал 19 октября, что система подготовки инспекторов качества в Nissan не менялась последние 20 лет. В тот же день компания объявила, что на две недели прекращает производство машин для рынка Японии, чтобы устранить нарушение процедуры.

Министр земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Исии 20 октября сказал, что проверки сборочных предприятий Nissan продолжаются. По его словам, пока неясно, как долго на заводах финальные проверки проводили несертифицированные инспектора.

6 октября минтранс Японии после проверки заводов Nissan заявил, что сертификацию моделей для японского рынка проводили неавторизованные сотрудники, при этом они использовали чужие печати. В тот же день компания объявила, что из-за этого отзывает в Японии 1,2 млн автомобилей, проданных за последние три года. Сотрудники минтранса обнаружили на заводах документы, подтверждающие качество выпускаемых автомобилей. На них стояли печати сертифицированных проверяющих, при том что проверку проводили другие сотрудники, не обладающие необходимыми полномочиями, в том числе работающие по контрактам. В компании заявили, что это нарушение не сказалось на качестве продукции.