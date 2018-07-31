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Uber отказался от разработки беспилотных грузовиков

Сервис по заказу такси Uber свернул программу разработки беспилотных грузовиков. Об этом сообщил сайт Techcrunch со ссылкой на заявление компании. Из заявления также следовало, что Uber Advanced Technologies Group сосредоточится на разработке технологий для беспилотных легковых автомобилей.

Рабочие с грузового производства могут быть задействованы в производстве легковых машин, обещает компания. Грузовое производство Uber расположено в Сан-Франциско, легковое – в Питтсбурге.

В марте 2018 г. Uber вынужден был приостановить испытания беспилотных автомобилей после того, как один из них попал в ДТП со смертельным исходом в Аризоне. Недавно компания возобновила тестирование автономных технологий, но под контролем специалистов.

Производство непилотируемых грузовиков Uber приобрел вместе со стартапом Otto в 2016 г., сооснователем которого был инженер компании Waymo холдинга Alphabet Энтони Левандовски. Waymo обвинила его в краже нескольких тысяч конфиденциальных файлов при переходе в Uber. Изначально Waymo добивалась компенсации в $1,86 млрд и запрета Uber на использование упоминающихся в иске технологий. В начале 2018 г. компании достигли внесудебного соглашения. По данным Bloomberg, Uber выплатил Waymo $245 млн за прекращение дела.

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