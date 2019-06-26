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США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США отложило на четыре месяца – до 8 ноября – завершение переговоров, на которых обсуждается вывод из-под санкций группы ГАЗ. Это шестой перенос дедлайна по санкциям против группы.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. OFAC включило Дерипаску и предприятия, которые он тогда контролировал, в санкционный список. В санкционный список попала и группа ГАЗ. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ. OFAC обозначило и условия для снятия санкций (бизнесмен должен отказаться от контроля на этих предприятиях) и обозначило дедлайны для завершения необходимых для этого бизнес-операций. Они неоднократно продлевались.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. А в конце мая Дерипаска добился от властей США обоснования введенных против него санкций. Бизнесмен с предъявленными обвинениями не согласился.

В конце марта Вадим Сорокин, президент группы ГАЗ, направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщал «Коммерсантъ». В письме он отметил, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта и сокращения производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

В апреле на своей странице в сети Instagram Дерипаска написал: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ.