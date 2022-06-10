Минпромторг спрогнозировал сокращение авторынка в два раза по итогам 2022 года

В своем выступлении Парсаданян также напомнил о смягчении требований к сертификации автомобилей в России до 1 февраля 2023 г. Благодаря этому производители могут выпускать транспортные средства всех экологических классов и без ряда устройств. «Из-за санкций у нас возникли сложности по некоторым компонентам. В основном это электроника. И для того, чтобы дать возможность нашим производителям не сильно снижать объемы производства, мы подписали это постановление», — заявил Парсаданян.