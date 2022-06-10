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Минпромторг спрогнозировал сокращение авторынка в два раза по итогам 2022 года

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Продажи легковых автомобилей в России сократятся на 55% и составят 750 000 в текущем году. Такой прогноз озвучил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян на круглом столе в Совете Федерации, пишет ТАСС.

В своем выступлении Парсаданян также напомнил о смягчении требований к сертификации автомобилей в России до 1 февраля 2023 г. Благодаря этому производители могут выпускать транспортные средства всех экологических классов и без ряда устройств. «Из-за санкций у нас возникли сложности по некоторым компонентам. В основном это электроника. И для того, чтобы дать возможность нашим производителям не сильно снижать объемы производства, мы подписали это постановление», — заявил Парсаданян.

Оценки Минпромторга оказались примерно схожи с прогнозами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Согласно ее данным, с января по май 2022 г. в России было продано 318 114 легких и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует падение авторынка на 52% в годовом выражении.

В мае текущего года АЕБ также отметила резкое падение авторынка на 83,5%. В число бестселлеров вошли автомобили компаний Lada, Kia и Hyundai. В то же время в апреле уровень продаж автомобилей в России снизился на 78%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных