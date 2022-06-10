Минпромторг спрогнозировал сокращение авторынка в два раза по итогам 2022 года
Продажи легковых автомобилей в России сократятся на 55% и составят 750 000 в текущем году. Такой прогноз озвучил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян на круглом столе в Совете Федерации, пишет ТАСС.
В своем выступлении Парсаданян также напомнил о смягчении требований к сертификации автомобилей в России до 1 февраля 2023 г. Благодаря этому производители могут выпускать транспортные средства всех экологических классов и без ряда устройств. «Из-за санкций у нас возникли сложности по некоторым компонентам. В основном это электроника. И для того, чтобы дать возможность нашим производителям не сильно снижать объемы производства, мы подписали это постановление», — заявил Парсаданян.
Оценки Минпромторга оказались примерно схожи с прогнозами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Согласно ее данным, с января по май 2022 г. в России было продано 318 114 легких и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует падение авторынка на 52% в годовом выражении.
В мае текущего года АЕБ также отметила резкое падение авторынка на 83,5%. В число бестселлеров вошли автомобили компаний Lada, Kia и Hyundai. В то же время в апреле уровень продаж автомобилей в России снизился на 78%.