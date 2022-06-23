«АвтоВАЗ» сообщил о планах по наращиванию производства автомобилей в 2023 году
«АвтоВАЗ» уведомил поставщиков, что планирует нарастить производство до полумиллиона автомобилей в год, сообщил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков.
«Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 г. — это производство 500 000 автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, поэтому те наши производители, которые работают с "АвтоВАЗом", получили четкий сигнал, соответственно, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов», — отметил он (цитата по ТАСС).
8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость нового автомобиля будет начинаться с 658 300 руб.