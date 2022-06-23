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«АвтоВАЗ» сообщил о планах по наращиванию производства автомобилей в 2023 году

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«АвтоВАЗ» уведомил поставщиков, что планирует нарастить производство до полумиллиона автомобилей в год, сообщил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков. 

«Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 г. — это производство 500 000 автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, поэтому те наши производители, которые работают с "АвтоВАЗом", получили четкий сигнал, соответственно, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор «Автоваза» Максим Соколов сообщил РБК, что компания произвела в 2021 г. 430 000 автомобилей. При этом он добавил, что в стратегии компании предусмотрено увеличение выпуска автомобилей до 800 000 в год.

8 июня компания заявила о возобновлении производства автомобилей: на заводе выпустили первые LADA Granta Classic 2022 с максимальной локализацией комплектующих. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л. с., конфигурация Classic’22 будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал. Стоимость нового автомобиля будет начинаться с 658 300 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных