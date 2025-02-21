FT: японские власти пытаются привлечь Tesla к инвестициям в Nissan

Интерес Foxconn к Nissan вызвал обеспокоенность в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Власти опасаются политических последствий и недостаточной защиты национальной безопасности, так как Foxconn рассматривается как слишком тесно связанная с Китаем. При этом заблокировать сделку было бы сложно, поскольку Япония приветствовала крупные инвестиции Тайваня в производство полупроводников, а ранее позволила Renault приобрести долю в Nissan и Foxconn – купить Sharp.