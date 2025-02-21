FT: японские власти пытаются привлечь Tesla к инвестициям в Nissan
По данным источников, знакомых с ситуацией, инициативу возглавляет бывший член совета директоров Tesla Хиро Мидзуно при поддержке экс-премьера Ёсихидэ Суги и его бывшего помощника Хирото Идзуми. В курсе планов также находятся несколько членов совета директоров Nissan. Японская сторона рассчитывает, что Tesla станет стратегическим инвестором, поскольку компания заинтересована в приобретении заводов Nissan в США. Это могло бы помочь Tesla нарастить локальное производство в ответ на угрозы тарифов со стороны Дональда Трампа.
Инициатива появилась после того, как Nissan отказался от предложения Honda о слиянии на сумму $58 млрд, что вызвало опасения о возможном переходе третьего по величине автопроизводителя Японии под контроль иностранных компаний. Среди возможных покупателей фигурируют тайваньский производитель электроники Foxconn и инвестиционные фонды.
Переговоры Nissan и Honda начались после того, как Foxconn проявил интерес к покупке части доли Renault в Nissan. После срыва сделки тайваньская корпорация подтвердила, что по-прежнему рассматривает возможность инвестиций в японского автопроизводителя для расширения своего бизнеса в сфере электромобилей.
В последние недели Nissan также начал поиск стратегического партнера среди технологических компаний. По данным источников, внутри компании обсуждались Tesla и Apple как потенциальные партнеры. В ноябре Nissan запустил антикризисный план, включающий сокращение 9000 рабочих мест после убытков в квартальном отчете.
Интерес Foxconn к Nissan вызвал обеспокоенность в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Власти опасаются политических последствий и недостаточной защиты национальной безопасности, так как Foxconn рассматривается как слишком тесно связанная с Китаем. При этом заблокировать сделку было бы сложно, поскольку Япония приветствовала крупные инвестиции Тайваня в производство полупроводников, а ранее позволила Renault приобрести долю в Nissan и Foxconn – купить Sharp.