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FT: японские власти пытаются привлечь Tesla к инвестициям в Nissan

Ведомости

Группа высокопоставленных японских чиновников, включая бывшего премьер-министра, разработала план привлечения Tesla к инвестициям в автопроизводителя Nissan. Этот шаг последовал за провалом переговоров о слиянии Nissan с Honda, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным источников, знакомых с ситуацией, инициативу возглавляет бывший член совета директоров Tesla Хиро Мидзуно при поддержке экс-премьера Ёсихидэ Суги и его бывшего помощника Хирото Идзуми. В курсе планов также находятся несколько членов совета директоров Nissan. Японская сторона рассчитывает, что Tesla станет стратегическим инвестором, поскольку компания заинтересована в приобретении заводов Nissan в США. Это могло бы помочь Tesla нарастить локальное производство в ответ на угрозы тарифов со стороны Дональда Трампа.

Инициатива появилась после того, как Nissan отказался от предложения Honda о слиянии на сумму $58 млрд, что вызвало опасения о возможном переходе третьего по величине автопроизводителя Японии под контроль иностранных компаний. Среди возможных покупателей фигурируют тайваньский производитель электроники Foxconn и инвестиционные фонды.

Переговоры Nissan и Honda начались после того, как Foxconn проявил интерес к покупке части доли Renault в Nissan. После срыва сделки тайваньская корпорация подтвердила, что по-прежнему рассматривает возможность инвестиций в японского автопроизводителя для расширения своего бизнеса в сфере электромобилей.

В последние недели Nissan также начал поиск стратегического партнера среди технологических компаний. По данным источников, внутри компании обсуждались Tesla и Apple как потенциальные партнеры. В ноябре Nissan запустил антикризисный план, включающий сокращение 9000 рабочих мест после убытков в квартальном отчете.

Интерес Foxconn к Nissan вызвал обеспокоенность в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Власти опасаются политических последствий и недостаточной защиты национальной безопасности, так как Foxconn рассматривается как слишком тесно связанная с Китаем. При этом заблокировать сделку было бы сложно, поскольку Япония приветствовала крупные инвестиции Тайваня в производство полупроводников, а ранее позволила Renault приобрести долю в Nissan и Foxconn – купить Sharp.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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