Сделка «Роснефти» и партнеров по выкупу Essar Oil затягивается

«Роснефть», Trafigura и UCP должны были до конца марта закрыть сделку по покупке 98% индийской Essar Oil у миллиардеров братьев Руйя, обещал заместитель предправления ВТБ Юрий Соловьев в середине марта (банк принимает участие в сделке). Однако сделка на $13 млрд затягивается, следует из сообщения ВТБ, которое приводит Reuters. Обе стороны нацелены закрыть сделку как только получат оставшиеся разрешения от банков, цитирует Reuters ВТБ. Представитель ВТБ в воскресенье отказался от комментариев. Сделка должна закрыться в ближайшие две недели, уточняет представитель UCP Ирина Ланина.

«Все протекает хорошо, но она осложняется из-за согласований c большим количеством индийских банков, предоставившим займы Essar Oil, это еще и опосредованно влияет на долги Essar Global», отмечает источник, близкий к одной из сторон почти закрытой сделки. Еще один собеседник уточняет, что в большинстве кредитных договоров Essar Oil (долг $4,7 млрд на момент начала сделки) как с крупными так и с мелкими банками есть пункт, по которому при смене владельца бизнеса компания должна пересогласовать кредиты или вернуть их. Мелкие банки затягивают процесс, речь идет о кредиторах на общую сумму в $10-100 млн, сумма не существенная в сравнении с масштабом сделки, уточняет собеседник.

Представитель «Роснефти» от комментариев отказался, но подтвердил позицию Essar, что сделка закроется в ближайшее время.

«Роснефть» уже внесла первоначальный платеж за свои 49% Essar Oil – $300 млн. следует из отчета российской компании.

Цена приобретения 49% Essar Oil для «Роснефти» будет около $3,5 млрд, отмечает представитель компании. Эту сумму «Роснефть» заплатит, исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки. Общий долг Essar Oil – $4,7 млрд, писал Reuters

«Роснефть» имеет возможность использовать для оплаты сделки как свои, так и заемные средства, уточнял представитель. Деньги у «Роснефти» есть, на конец прошлого года на счетах компании было 790 млрд руб. К тому же в ближайшем будущем Essar Oil начнет выплачивать дивиденды, говорил представитель «Роснефти».

Индийский рынок растет, Essar Oil демонстрирует сильные экономические результаты, мы рассчитываем на хороший возврат на капитал в результате этой инвестиции», – отметил представитель UCP. По его словам, эффективная доля UCP в Essar Oil будет 24%. «Роснефть» привлекла к покупке партнеров, чтобы ее пакет был меньше 50% – тогда Essar Oil не попадает под санкции США, писал «Коммерсантъ».

Essar Oil владеет НПЗ Vadinar в индийском штате Гужарат. Мощность переработки НПЗ – 400 000 барр. нефти в день (около 20 млн т в год). «Роснефть» обязалась поставлять Essar Oil 200 000 барр. нефти в день в течение 10 лет, это позволит реализовать на рынке Индии порядка 100 млн т нефти.