ФАС возбудила дело против аэропорта «Домодедово»

ФАС потребовала «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» расширить перечень таксопарков, допущенных к «первой линии», еще в конце декабря 2017 г. Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении московского аэропорта «Домодедово», говорится в Telegram-канале службы. Менеджмент аэропорта подозревается в дискриминации такси при допуске на так называемую «первую линию», которая расположена ближе всего к терминалу и поэтому дает преимущество в конкуренции за пассажира. Дело возбуждено по признакам нарушения п. 8 ч.1 ст. 10 закона о защите конкуренции («создание дискриминационных условий» – прим. «Ведомостей»), сообщил представитель ФАС «Интерфаксу». Решения по остальным аэропортам пока не приняты, добавил он.

ФАС еще в декабре 2017 г. потребовала от «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» расширить перечень таксопарков, допущенных к «первой линии». Руководитель службы предупреждал, что аэропорты будут оштрафованы, если не выполнят предписание. Он же 15 марта уже пообещал возбудить дела из-за невыполнения предупреждения. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... Они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – объяснял Артемьев.

Официальным перевозчиком аэропорта «Домодедово» является компания «Домтранс». Весной 2017 г. агрегатор заказов такси Gett договорился с «Домодедово» о статусе официального партнера. Это дает водителям партнеров сервиса доступ в залы прилета – т. е. преимущественный доступ к основному потоку пассажиров из аэропорта в город. Представитель Gett уверяет, что все водители – партнеры сервиса имеют такой же доступ к аэропортам, как и прочие лицензированные перевозчики. По его словам, жалоб от водителей и клиентов не поступало.

«Домодедово» не получал официальных документов от ФАС, поэтому пока не может комментировать позицию антимонопольного ведомства, отметил представитель аэропорта. Он добавил, что аэропорт всегда выступал за конкуренцию и соблюдение действующего законодательства.

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