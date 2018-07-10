Игорь Рыбаков и Black & Decker претендуют на долю в «Интерсколе»
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«Интерскол», российский производитель электроинструментов, который занимает 19% рынка, оказался на грани разорения. Его долг перед Сбербанком, ВТБ и UniCredit Bank достиг 6 млрд руб., а активы компании в залоге у банков.
Но на долю в «Интерсколе» есть претенденты. Сооснователь «Технониколя» и «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков (его состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд) готов выкупить контрольный пакет компании за 500 млн руб., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. «Эти средства компания сможет направить на поддержание производства и высокого уровня загрузки мощностей, – говорит один из них. – Однако условием Рыбакова является возможность реструктуризации кредитов сроком на семь лет и отсрочка выплат по ним на два года».
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