Игорь Рыбаков и Black & Decker претендуют на долю в «Интерсколе»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Технониколь» Игоря Рыбакова и американская Black & Decker претендуют на долю в крупнейшем российском производителе электроинструментов – «Интерсколе» Ярослав Чингаев для Ведомостей

«Интерскол», российский производитель электроинструментов, который занимает 19% рынка, оказался на грани разорения. Его долг перед Сбербанком, ВТБ и UniCredit Bank достиг 6 млрд руб., а активы компании в залоге у банков.

Но на долю в «Интерсколе» есть претенденты. Сооснователь «Технониколя» и «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков (его состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд) готов выкупить контрольный пакет компании за 500 млн руб., рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. «Эти средства компания сможет направить на поддержание производства и высокого уровня загрузки мощностей, – говорит один из них. – Однако условием Рыбакова является возможность реструктуризации кредитов сроком на семь лет и отсрочка выплат по ним на два года».