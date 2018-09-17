Минэкономразвития рассказало о рисках увеличения доходности новой программы модернизации ТЭС
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Для привлечения инвестиций в электроэнергетику в 2010 г. правительство внедрило механизм договоров предоставления мощности (ДПМ), который гарантировал инвесторам возврат вложенных средств с прибылью 14% при доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) 8,5%. Большая часть строек уже завершена, последние объекты должны быть сданы в этом году. Всего введено около 30 ГВт на общую сумму 1,3 трлн руб., сообщало Минэнерго весной 2018 г.
Новая программа модернизации ТЭС начнет действовать с 2022 по 2035 г. Она предполагает модернизацию около 40 ГВт мощностей, сумма инвестиций оценивается в 1,3–1,5 трлн руб. Документ пока не утвержден: в правительстве идет дискуссия о ставке доходности новой программы. 22 августа на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака было решено установить доходность в 12% при доходности ОФЗ 7,5%. Но компании и Минэнерго просят 14% при ставке ОФЗ 8,5%.
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