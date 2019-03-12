Темпы газификации России снизились вдвое при увеличении затрат

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Газификация России подорожала вдвое Евгений Разумный / Ведомости

Удельные затраты «Газпрома» на газификацию регионов в 2018 г. выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. «Мы на 1 января 2019 г. имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%», – сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 0,5 п. п. (0,9 п. п. в 2017 г.), при этом затраты «Газпрома» на подключение новых потребителей в прошлом году выросли почти на 25% до 36,7 млрд руб.

Основной проблемой, тормозящей темпы газификации, становится невыполнение регионами взятых на себя обязательств по строительству распределительных сетей, считает Миллер. Ускорение газификации, по его словам, связано в первую очередь с финансированием со стороны регионов: «Мы можем увеличить финансирование и на 50%, и даже в 2 раза, но самое главное, чтобы <...> регионы это [поставки] могли принимать».