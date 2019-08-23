Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин и президент Владимир Путин Алексей Куденко / РИА Новости

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters. «Ведомости» ознакомились с письмом, датированным 26 июня 2019 г.

Изучить вопрос поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву, следует из документа. По этому поручению идет работа, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Представитель ВТБ и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы не ответили.

ВТБ проработал вопрос о создании национального лидера – Объединенного зернового холдинга, пишет Костин Путину. Он принял во внимание экспортный потенциал, а также важность обеспечения устойчивого оборота зерна «в контексте национальной продовольственной безопасности».

Холдинг, как видит Костин, сможет решить две задачи. Первая – консолидировать активы в экспорте и хранении зерна, это позволит повысить «общую эффективность логистического плеча». Вторая задача – он станет ведущим трейдером российской пшеницы. Это, говорится в письме, обеспечит более выгодное для отечественных производителей ценообразование на глобальном рынке. У ВТБ, отмечает Костин, есть такие компетенции.

Сейчас же, по наблюдению Костина, главную роль в обслуживании зернового экспорта играют международные трейдеры. На них приходится около 50% торговли российской пшеницей на международных рынках, не всегда на оптимальных для России условиях, а значительная часть добавленной стоимости остается в офшорах.

Часть работы уже проведена – собран ряд активов в зерновой отрасли, напоминает Костин.

В августе 2018 г. банковская группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), одного из крупнейших в стране зерновых терминалов. Позже ВТБ увеличил свою долю в НКХП до 33,7%. В феврале ВТБ получил 50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая контролирует НКХП. Долю в ОЗК, как и пакет в НКХП, банк получил за долги «Суммы» Зиявудина Магомедова. В апреле 2019 г. ВТБ приобрел еще один крупный зерновой терминал – Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В августе банк закрыл еще две сделки: покупку 50% + 1 акция железнодорожного оператора «Рустранском» (РТК, в него входит крупнейший оператор зерновозов) и 70% зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы». Таким образом, создан Новороссийский кластер по перевозке и перевалке зерновых, управление которыми планируется совместно с ОЗК.

Теперь, рассуждает Костин, нужны дополнительные шаги и помощь государства.

Необходимо, сказано в письме, изменить структуру собственности «Зернового терминального комплекса Тамань». Сейчас им на паритетных началах владеют украинский холдинг Kernel и швейцарский трейдер Glencore. Банк уже проработал вопрос покупки 50% Kernel, но необходимо разрешение правительства – и Костин просит дать соответствующее поручение. Дальнейшее объединение Новороссийского и Таманского кластеров может дать сильный синергетический эффект.

Также Костин хочет, чтобы правительству было поручено посодействовать в утверждении инвестиционных планов РЖД и ГК «Автодор» по строительству железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в районе портов Новороссийска и Тамани.

Помимо этого банкир просит продлить срок использования вагонов-зерновозов в 2020–2023 гг. – в эти годы 30% вагонов подлежит списанию. Для этого нужны капитальный ремонт с модернизацией, а также изменения в правила технической эксплуатации железных дорог. Это необходимо, говорится в документе, чтобы не допустить дефицита на рынке перевозок и роста ставок.

Еще одна просьба – провести приватизацию ОЗК, продав 25% компании и сохранив за государством блокирующий пакет, полагает Костин. Несмотря на то что компания стоит в плане на приватизацию, этот процесс фактически остановлен. Это, по мнению банкира, позволит привлечь в компанию частные инвестиции и вывести ее на новый уровень развития.

Собрав активы, ВТБ уже контролирует около четверти зерновых перевалочных мощностей, в том числе около половины перевалки в глубоководных портах, более 80% парка вагонов-зерновозов, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Дальнейшее увеличение присутствия этой компании на рынке будет еще больше ограничивать конкуренцию. В итоге рынок проиграет: объединенная компания сможет повышать тарифы на перевалку, ограничивать доступ к своему парку зерновозов для сторонних терминалов. Рост стоимости ляжет на плечи сельхозпроизводителей, считает Сизов. Международные трейдеры в такой ситуации могут решить сократить присутствие в России, а компании, которые в последнее время начинали или планировали инвестиции в порты, могут решить их свернуть.