Козак поддержал идею расчета тарифов на передачу электроэнергии по эталону

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Эталонный метод обеспечит прозрачность тарифа для потребителей и выравняет стоимость электроэнергии Евгений Разумный / Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 28 августа поддержал идею внедрения метода эталонных затрат для расчета сетевых тарифов, сообщили два участника совещания. Ведомства должны до 20 сентября проанализировать структуру затрат основных территориальных сетевых организаций (ТСО) и последствия для тарифов от применения эталонов, рассказал представитель вице-премьера. Если этот метод будет принят, тарифы будут утверждаться на основе лучших показателей среди организаций, работающих в одинаковых условиях.

Изменить систему сетевых тарифов поручил президент Владимир Путин в августе 2018 г. «Сейчас в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода», – говорил он. Президент считает, что предложенный принцип позволит этого избежать.