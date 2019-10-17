Минпромторг поручил разработку нового «кукурузника» заводу Махмудова

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Минпромторг решил не развивать ростеховский проект легкого самолета «Байкал» Александр Кряжев / РИА Новости

Минпромторг опубликовал протокол аукциона на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий – победителем признана компания «Байкал инжиниринг», контракт с ней будет заключен по стартовой максимальной цене 1,25 млрд руб.

К 15 декабря 2020 г. победитель должен изготовить техническую документацию и опытный самолет для статических испытаний, его взлетно-посадочные характеристики должны соответствовать или превосходить характеристики знаменитого «кукурузника» Ан-2. Эти произведенные еще при СССР самолеты малой авиации до сих пор являются основными на местных воздушных линиях и используются в сельхозработах. Новый самолет должен иметь крейсерскую скорость 300 км/ч и быть в состоянии летать с коммерческой нагрузкой 2 т на расстояние не менее 1500 км. «Кукурузник» развивает скорость 150–190 км/ч, может брать на борт до 1,5 т груза, дальность полета составляет 990 км.