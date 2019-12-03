ЦУМ хочет стать крупнейшим продавцом детского люкса
Пространство для детей, название которому появится позже, займет весь пятый этаж универмага – это почти 7000 кв. м, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЦУМа. Сейчас этаж используют под офисы, проведение различных мероприятий, выставок и ежегодного новогоднего базара, там же располагается ресторан Buro Tsum.
На детском этаже откроется торговый зал площадью 4800 кв. м (более чем вдвое больше существующего отдела), в нем будут корнеры с детскими коллекциями одежды и обуви Dolce & Gabbana, Loro Piana, Gucci, Brunello Cucinelli, Baby Dior, Polo Ralph Lauren и др.
Еще более 500 кв. м придется на детский развлекательный центр с кафе. Оператор развлекательного центра еще не выбран, идут переговоры, говорит представитель ЦУМа, среди участников – детские центры Rimbambelle и Littles. В компаниях на запросы «Ведомостей» не ответили. Соглашение с оператором будет заключено на условиях аренды. ЦУМ оставит за собой право контролировать качество услуг, обещает его представитель. Аренду 500 кв. м в ЦУМе консультанты по недвижимости оценили в 2–2,5 млн руб. в месяц.