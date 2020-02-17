ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
Необходимо перейти от исторического принципа распределения квот к распределению их на аукционах, предлагает ФАС. Замруководителя службы Михаил Евраев говорит, что это поможет развиваться рынку. Появится конкуренция за квоты, и, соответственно, будет приток новых инвесторов.
Оборот компаний, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2019 г. составил 560 млрд руб., указано в утвержденной правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России. Ожидается, что доходы этой отрасли к 2030 г. вырастут более чем в 1,5 раза до 888 млрд руб.