ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Оборот компаний, занимающихся рыболовством и рыбоводством, в 2019 г. составил 560 млрд руб., указано в утвержденной правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России. Ожидается, что доходы этой отрасли к 2030 г. вырастут более чем в 1,5 раза до 888 млрд руб.