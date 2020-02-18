Могут ли АЗС исчезнуть из-за электромобилей

На первый взгляд Берген не кажется передовым городом в области транспорта. Однако уже около 20% автомобилей во втором по величине городе Норвегии являются электрическими, пишет Financial Times. В относительном выражении это больше, чем где-либо. Поэтому многие компании, особенно операторы АЗС, пристально изучают опыт Бергена с целью понять, как может измениться их бизнес.